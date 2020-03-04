Глава Минприроды России рекомендовал регионам не открывать сезон весенней охоты в условиях действующих ограничений для граждан

  • Русский
Глава Минприроды России рекомендовал регионам не открывать сезон весенней охоты в условиях действующих ограничений для граждан
Фото: flickr.com Фото: flickr.com
Фото: flickr.com

31 марта министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал главам субъектов РФ установить ограничения по весенней охоте 2020 года. «Для обеспечения режима самоизоляции, рекомендованного Правительством РФ, предлагаем рассмотреть вопрос об установлении ограничения весенней охоты в виде полного запрета её в регионе в этом сезоне», – говорится в обращении главы Минприроды России к главам территорий. 

Высшим должностным лицам субъектов РФ предложено также при рассмотрении мер поддержки малому и среднему бизнесу учесть интересы охотпользователей.

Отдельно отмечено, что установление ограничений охоты не должно ущемлять права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и их общин, а также лиц, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного уклада жизни и ведения хозяйственной деятельности, для которой охота является основой существования.

Напомним, ранее Минприроды России сообщало и подтверждает, что рисков распространения новой коронавирусной инфекции с прилетом пернатой дичи для территорий и людей нет. Тем не менее, введенные в части регионов с этой недели условия самоизоляции требуют комплексного подхода.  

В соответствии с действующим законодательством ограничения охоты, включая запрет, определяет высшее должностное лицо субъекта РФ. Обоснование принимаемому решению уполномоченное лицо региона, в соответствии с порядком, обязано представить в Росприроднадзор и получить согласование.

Автор: Пресс-служба Минприроды России

Фото: flickr.com Фото: flickr.com
Фото: flickr.com
Фото: flickr.com Фото: flickr.com
Фото: flickr.com
Пт, 04/03/2020 - 12:03

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 