БУ «Центр народных художественных промыслов и ремесел» проводит онлайн-выставки

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БУ «Центр народных художественных промыслов и ремесел» проводит онлайн-выставки

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период обязательной самоизоляции опубликовал серию прошедших и текущих выставок.

 

С помощью сервиса «Яндекс.Коллекции» Центр ремесел представил фотографии выставок: «О чем молчит Марьина гора?», «Небесный всадник», «Мастер и традиция», «Нить. Символ. Человек».

 

Побывать заочно в выставочных залах Центра ремесел, пока он закрыт на карантин, можно пройдя по ссылке:

https://yandex.ru/collections/user/company%40tsentr-narodnykh-khudozhestvennykh-promyslov-i/.

 

Акция запущена учреждением, чтобы находящиеся в изоляции люди могли дистанционно посетить выставки и оставаться внутри культурной жизни Югры.

 

Центр народных художественных промыслов  и  ремесел

ugra-traditionalart.ru

Пт, 04/03/2020 - 15:00

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