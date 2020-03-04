БУ «Центр народных художественных промыслов и ремесел» проводит онлайн-выставки

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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период обязательной самоизоляции опубликовал серию прошедших и текущих выставок.
С помощью сервиса «Яндекс.Коллекции» Центр ремесел представил фотографии выставок: «О чем молчит Марьина гора?», «Небесный всадник», «Мастер и традиция», «Нить. Символ. Человек».
Побывать заочно в выставочных залах Центра ремесел, пока он закрыт на карантин, можно пройдя по ссылке:
https://yandex.ru/collections/user/company%40tsentr-narodnykh-khudozhestvennykh-promyslov-i/.
Акция запущена учреждением, чтобы находящиеся в изоляции люди могли дистанционно посетить выставки и оставаться внутри культурной жизни Югры.
Центр народных художественных промыслов и ремесел
ugra-traditionalart.ru