Подведены итоги окружного этапа конкурса «Семья года Югры»

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Подведены итоги окружного этапа конкурса «Семья года Югры»
Семья Фирсовых, г. БелоярскийСемья Фирсовых, г. Белоярский
Семья Фирсовых, г. Белоярский

В конкурсе приняли участие 48 семей, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре не менее 10 лет, являющиеся победителями муниципальных этапов конкурса по шести номинациям: «Трудовая династия», «Аборигенная семья», «Молодая семья Югры», «Древо жизни», «Многодетная семья», «Золотая семья Югры».

 

Победителем конкурса с присвоением звания «Семья года Югры» стала семья Фирсовых из г. Белоярский (Белоярский район).

 

В каждой номинации учреждены победители и призеры, обладателями которых стали 18 семей.

Трудовая династия:

1 место - семья Козак (г. Нефтеюганск);

2 место - семья Речкиных (Советский район, п. Алябъевский);

3 место - семья Фус (г. Нижневартовск);

3 место - семья Обатиных (Зеевых) (Белоярский район, г. Белоярский).

 

Молодая семья Югры:

1 место - семья Мякишевых (г. Нефтеюганск);

2 место - семья Бродко (г. Лангепас);

3 место - семья Ивановых (г. Покачи);

3 место - семья Уховых (Советский район, п. Алябъевский).

 

Многодетная семья:

1 место - семья Веделевых-Ямашевых (г. Пыть-Ях);

2 место - семья Пантелеевых (г. Нефтеюганск);

3 место - семья Токаевых (г. Когалым).

 

Древо жизни:

1 место - семья Павленко (Советский район, г. Советский);

2 место - семья Пластининых (г. Нефтеюганск);

3 место - семья Пархоменко (Нижневартовский район, пгт. Излучинск).

 

Аборигенная семья:

1 место - семья Костаревых (Нижневартовский район, д. Чехломей).

 

Золотая семья Югры:

1 место - семья Морковкиных (г. Нефтеюганск);

2 место - семья Ерныховых (Белоярский район, с. Казым);

3 место - семья Филипповых (Советский район, п. Алябьевский).

 

Семья-победитель и семьи, занявшие призовые места, примут участие в заключительных торжественных мероприятиях, которые состоятся ориентировочно в июле 2020 года в г. Ханты-Мансийске.

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Семья Фирсовых, г. БелоярскийСемья Фирсовых, г. Белоярский
Семья Фирсовых, г. Белоярский
Семья Фирсовых, г. БелоярскийСемья Фирсовых, г. Белоярский
Семья Фирсовых, г. Белоярский
Пнд, 04/06/2020 - 16:29

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