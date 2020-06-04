Подведены итоги окружного этапа конкурса «Семья года Югры»

- Русский
В конкурсе приняли участие 48 семей, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре не менее 10 лет, являющиеся победителями муниципальных этапов конкурса по шести номинациям: «Трудовая династия», «Аборигенная семья», «Молодая семья Югры», «Древо жизни», «Многодетная семья», «Золотая семья Югры».
Победителем конкурса с присвоением звания «Семья года Югры» стала семья Фирсовых из г. Белоярский (Белоярский район).
В каждой номинации учреждены победители и призеры, обладателями которых стали 18 семей.
Трудовая династия:
1 место - семья Козак (г. Нефтеюганск);
2 место - семья Речкиных (Советский район, п. Алябъевский);
3 место - семья Фус (г. Нижневартовск);
3 место - семья Обатиных (Зеевых) (Белоярский район, г. Белоярский).
Молодая семья Югры:
1 место - семья Мякишевых (г. Нефтеюганск);
2 место - семья Бродко (г. Лангепас);
3 место - семья Ивановых (г. Покачи);
3 место - семья Уховых (Советский район, п. Алябъевский).
Многодетная семья:
1 место - семья Веделевых-Ямашевых (г. Пыть-Ях);
2 место - семья Пантелеевых (г. Нефтеюганск);
3 место - семья Токаевых (г. Когалым).
Древо жизни:
1 место - семья Павленко (Советский район, г. Советский);
2 место - семья Пластининых (г. Нефтеюганск);
3 место - семья Пархоменко (Нижневартовский район, пгт. Излучинск).
Аборигенная семья:
1 место - семья Костаревых (Нижневартовский район, д. Чехломей).
Золотая семья Югры:
1 место - семья Морковкиных (г. Нефтеюганск);
2 место - семья Ерныховых (Белоярский район, с. Казым);
3 место - семья Филипповых (Советский район, п. Алябьевский).
Семья-победитель и семьи, занявшие призовые места, примут участие в заключительных торжественных мероприятиях, которые состоятся ориентировочно в июле 2020 года в г. Ханты-Мансийске.