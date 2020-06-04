Окружной Дом народного творчества запускает музыкальный флешмоб

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Дорогие друзья, если вы неравнодушны к музыке и хотите скрасить серые будни, то для вас Окружной Дом народного творчества даёт старт музыкальному флешмобу. В тёплые весенние дни мы предлагаем вам записывать музыкальные ролики и выставлять в своих социальных сетях с хештегом #музыкадома.
Участвовать могут все от мала до велика, а в качестве помощников-инструментов можно использовать то, что найдётся у вас под рукой – музыкальными инструментами могут быть различные бытовые предметы. Главное и единственное условие участия: запись должна проходить в домашней обстановке.
Добавляйте хештег #музыкадома и отмечайте Окружной Дом народного творчества, мы будем делиться в социальных сетях вашими музыкальными композициями, а в конце весны проведём конкурс на приз зрительских симпатий и выберем трёх лучших исполнителей.
Давайте поднимать настроение себе и людям, которые нас окружают. Вместе увидим, какие в нас заложены таланты!
Мы в социальных сетях:
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«Окружной Дом народного творчества»