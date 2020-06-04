Конституция РФ: целостность границ и историческая справедливость

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Поправки в Конституцию закрепляют суверенитет страны и устанавливают недопустимость отчуждения территории.
Обновление Основного закона государства в контексте патриотизма, защиты независимости, права жить без войны стало четким ответом на все разговоры о возможной передаче любой части России другой страны. И это не только Крым или Курилы – это касается абсолютно всех территорий нашей Родины. По сути, под запретом – любые действия и призывы, направленные на отчуждение территории.
Другой важный момент. Россия всегда была страной-миротворцем. Конституция закрепляет историческую миссию страны по поддержке соотечественников, по защите мира и общечеловеческих ценностей. При этом провозглашается недопустимость вмешательства во внутренние дела.
В Год памяти и славы, в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне особая значимость приобретает поправка о том, что «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».
«Для меня защита Родины – священная обязанность, как и память о наших героях, отстаивавших суверенитет страны. Это наш щит, наша опора. Я сам защищал интересы государства, понимаю, что это значит – быть защитником своей семьи, соотечественников. Безусловно, я поддерживаю поправки в Конституцию. Мы всегда были за мир во всем мире, отстаивали целостность границ. Мы одна единая страна. Мы не будем начинать войны, мы будем защищать мир, общечеловеческие ценности, соблюдать историческую справедливость», - отметил председатель общественной организации афганцев «Рейд» Виктор Михайлович Вовк.