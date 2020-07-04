Окружной Дом народного творчества начинает приём документов в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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Окружной Дом народного творчества начинает приём анкет-паспортов объектов традиционной культуры, претендующих на признание их нематериальным культурным наследием народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Подачу документов могут осуществлять как физические, так и юридические лица. К анкете-паспорту должны быть приложены следующие материалы:
- фотографии;
- аудио- и видеоматериалы;
- информация, раскрывающая описание техники и технологии объекта (PDF-формат со сканированными печатными источниками и методическими разработками);
- описание объекта, отражающего этнологический, исторический, социологический и лингвистический аспекты (Word-формат с развернутым текстом).
Материалы, претендующие на включение в Реестр ОНКННЮ, должны соответствовать исторической и культурной значимости для жителей Югры, а также уникальности и художественной ценности, самобытности и преемственности.
Кроме того, начинается приём документов на персоналии для включения в раздел «Носители, исполнители и мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Выдвижение кандидата для внесения информации в данный раздел осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, государственными и муниципальными учреждениями культуры автономного округа, творческими союзами, общественными объединениями, действующими на территории автономного округа и зарегистрированными в установленном порядке в качестве юридических лиц.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
- ходатайство;
- фотография 6х6 (копию необходимо направить в электронном виде);
- творческая характеристика с указанием применяемых в деятельности форм жанровых направлений;
- согласие на обработку персональных данных от кандидата в персоналии или его ближайших родственников;
- приложение (видео- и аудиозаписи демонстрации фольклора в аутентичном виде в количестве от 5 до 7 видов, материалы опубликованного фольклора и публикации материалов, свидетельствующих об общественном признании деятельности кандидата, копии отзывов в средствах массовой информации, рецензии специалистов на произведения и творчество и др.).
Заявки принимаются до 15 мая 2020 года на электронный адрес: nesterovasn@odntugra.ru; odntugra@yandex.ru с пометкой «Объект НКННЮ» или «Мастер фольклора». Также, заявки могут быть направлены по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.10, каб. 301.
Подробную информацию можно узнать в Положении на включение претендентов в Реестр ОНКННЮ.
Контактный телефон: Нестерова Светлана Николаевна, заведующий отделом национальных культур, тел. 8 (3467) 32-15-62.