Музей «Торум Маа» поздравляет жителей Югры с Вороньим днем!

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Апрель – «месяц большого наста» у березовских и сосьвинских манси и казымских ханты, «месяц начала года» у кондинских манси, «месяц несущий лед» у березовских ханты, еще его обские угры называю «месяц свистеть бурундуку», «месяц прошлогодней травы», «месяц мальков», «время птице с юга прилетать».
Во многих календарях апрель называется месяцем вороны – вестницы жизни. Начинаются праздники солнечного цикла, проводится ритуал Вороньего дня Вурны хатл (ханты) – Урин эква хотал (манси).
В этнографическом музее «Торум Маа» традиционный праздник «Вороний день» проводится ежегодно 7 апреля уже многие годы.
Коллектив музея поздравляет всех с традиционным праздником коренных малочисленных народов Севера! Предлагаем познакомиться с опытом проведения Вороньего дня тут и желаем каждому благополучия, здоровья, тепла, света!