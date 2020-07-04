Музей «Торум Маа» поздравляет жителей Югры с Вороньим днем!

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Музей «Торум Маа» поздравляет жителей Югры с Вороньим днем!

Апрель – «месяц большого наста» у березовских и сосьвинских манси и казымских ханты, «месяц начала года» у кондинских манси, «месяц несущий лед» у березовских ханты, еще его обские угры называю «месяц свистеть бурундуку», «месяц прошлогодней травы», «месяц мальков», «время птице с юга прилетать».

Во многих календарях апрель называется месяцем вороны – вестницы жизни. Начинаются праздники солнечного цикла, проводится ритуал Вороньего дня Вурны хатл (ханты) – Урин эква хотал (манси).

В этнографическом музее «Торум Маа» традиционный праздник «Вороний день» проводится ежегодно 7 апреля уже многие годы.

Коллектив музея поздравляет всех с традиционным праздником коренных малочисленных народов Севера! Предлагаем познакомиться с опытом проведения Вороньего дня тут и желаем каждому благополучия, здоровья, тепла, света!

 

Втр, 04/07/2020 - 17:32

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