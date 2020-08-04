Югорские добровольцы внедрили единую систему обработки заявок

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Встречу с добровольцами, реализующими мероприятия по предотвращению распространения в Югре новой коронавирусной инфекции, провела в режиме видеоконференцсвязи губернатор Наталья Комарова.
«Благодарю каждого из вас за труд, неравнодушие, помощь, которую вы оказываете, – обратилась она к волонтерам. – Наш округ называют регионом, в котором живут сильные, добрые люди. Этот факт – ваша заслуга».
Губернатор напомнила, что в настоящее время в Югре введены режимы повышенной готовности и обязательной самоизоляции граждан. По ее словам, в этих условиях важно выстроить эффективное взаимодействие, создать единый центр принятия решений при организации помощи нуждающимся.
«По вашей инициативе с вашим участием департаментом общественных и внешних связей совместно с центром поддержки гражданских и социальных инициатив, добровольческим гуманитарным корпусом, общероссийским народным фронтом и другими объединениями был подготовлен регламент обработки заявок на оказание помощи гражданам добровольцами для недопущения распространения коронавирусной инфекции, обеспечения безопасности как волонтеров, так и граждан. Поддерживаю необходимость принятия этого документа. Его утвердит региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», – подчеркнула Наталья Комарова.
Заместитель директора департамента общественных и внешних связей – начальник управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив Александр Деменко сообщил, что единым координационным центром станет фонд гражданских и социальных инициатив Югры. Он будет осуществлять работу по техническому, организационному обеспечению деятельности добровольцев, их страхованию.
«Регламент подразумевает использование единой системы, посредством которой будут учитываться и распределяться поступающие заявки», – подчеркнул Александр Деменко.
В этих заявках югорчане, нуждающиеся в продуктах питания, товарах первой необходимости, медикаментах, находящиеся на самоизоляции либо относящиеся к социально незащищенным категориям, могут указать, в чем конкретно имеется потребность. После обработки и регистрации заявки она будет направлена координатору по муниципалитету. По завершении верификации указанных данных документ попадет в руки волонтеров, которые доставят требуемую продукцию гражданину.
Такая деятельность будет вестись совместно с региональным департаментом социального развития и привлечением социальных работников.
«Это документ, разработанный волонтерским сообществом, позволит эффективнее организовать работу по предотвращению распространения в Югре коронавирусной инфекции», – оценила Наталья Комарова.
В ходе мероприятия губернатору представили федеральный проект «Мы вместе», запущенный в эти дни в автономном округе. Сопредседатель окружного штаба общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Владимир Меркушев рассказал, что акция взаимопомощи позволяет каждому неравнодушному гражданину, предприятию, представителям бизнес-сообщества, всем заинтересованным структурам оказать поддержку нуждающимся. Для этого в интернете размещен соответствующий ресурс «#МыВместе», где любой желающий может присоединиться к реализации проекта. Помимо этого, работает горячая линия по поддержке граждан старше 60 лет, маломобильных категорий: 88002003411. По этому номеру телефона нуждающиеся также могут оставить заявки на доставку товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов.
С 24 марта в рамках данного проекта от югорчан поступило уже 264 заявки, а на платформе «#МыВместе» зарегистрировались свыше 400 жителей округа.
О консолидации деятельности добровольцев Югры по оказанию помощи населению участникам встречи рассказал руководитель гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов. По его словам, волонтеры оказывают поддержку жителям региона старше 65 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания, инвалидам, семьям с детьми, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Всего к этой работе привлечены более 1,2 тысячи добровольцев.
В самое ближайшее время планируется запустить 2 новых проекта. В рамках первого юные волонтеры от 14 лет будут рассказывать своим сверстникам посредством социальных сетей о правилах поведения, безопасности, мерах профилактики и других вопросах. Участниками второго проекта станут волонтеры «серебряного возраста». В ходе его реализации будет организована горячая линия «Разговор по душам», куда смогут позвонить югорчане в возрасте 65 лет и старше и поговорить на самые разные темы.
В ходе беседы ее участники рассказали о своей работе, готовности возможным сценариям развития ситуации, поделились наработанными практиками.
В завершении мероприятия его участники вместе с губернатором присоединились к масштабному флешмобу, посвященному медицинским работникам, их подчас героической борьбе с новой коронавирусной инфекцией, и аплодисментами поддержали их, выразили благодарность за самоотверженный труд.