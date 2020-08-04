В Югре разрабатывают меры по обеспечению устойчивого развития экономики в современных условиях

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В ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое в режиме видеоконференцсвязи провела губернатор Югры Наталья Комарова, были озвучены предложения в план первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа.
Напомним, такое поручение было дано регионам первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым.
Проект югорского плана содержит меры, разработанные разными органами исполнительной власти Югры.
Директор департамента экономического развития – заместитель губернатора округа Николай Милькис сообщил, что документ будет содержать несколько разделов.
В первом блоке мероприятий предусмотрен оперативный мониторинг потребительских цен на товары первой необходимости, обеспечение торговыми сетями запасов не менее чем на двухмесячный период, мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций, включая проведение стресс-тестирования их финансовой устойчивости. «Эти меры необходимы для оперативного реагирования и принятия своевременных действенных мер по недопущению развития негативных сценариев развития экономики», - сказал он.
Второй раздел содержит меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда. Так, планируется обеспечить организацию временного трудоустройства не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, а также оказание услуг безработным гражданам в дистанционном режиме.
В третьем разделе плана особое внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса. Ключевое – субсидирование, рефинансирование инвестиционных кредитов, оказание имущественной поддержки, предоставление отсрочек по арендной плате.
Четвертый блок включает в себя информирование организаций автономного округа, жителей о принятых на федеральном и региональном уровне мерах поддержки. Для предпринимателей будет усовершенствован специальный интерактивный сервис по методологической, консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства посредством внедрения нейронной сети.
Пятый раздел плана направлен на поддержку отдельных отраслей экономики. В нём сосредоточены как действующие, так и новые меры по развитию важнейших, наиболее уязвимых секторов экономики.
«По предварительной оценке, общий объем финансирования плана за счет мероприятий государственных программ составит порядка 16 млрд рублей, - сказал Николай Милькис. - Реализация плана мероприятий позволит сосредоточить экономические ресурсы на наиболее приоритетных в сложившихся экономических условиях направления развития экономики».
«Отмечу, что необходимо завершить работы по приватизации бюджетных расходов с учетом развития социально-экономической обстановки в автономном округе. Мы должны быть готовы, у нас есть такие возможности, к развитию по всем сценариям, в том числе учитывающие стрессовые варианты», - нацелила коллег губернатор Югры.