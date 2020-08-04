Конституция РФ: экологическая культура и сохранение природы

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Основной закон страны обязывает федеральное правительство снижать негативное воздействие на экологию, сохранять уникальную природу России.
Такой вывод можно сделать, изучив поправки в статью 114. Согласно изменениям ее положений, правительство Российской Федерации «осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры».
По сути, фактически действия, направленные против природы, объявляются антиконституционными. Ответственность за них выводится на принципиально иной уровень. Экологическая тема – актуальна во всем мире. При этом далеко не во всех Конституциях существует статья защите природы. Россия – одно из первых государств в этом отношении. В нашей стране понимают особую значимость сохранения чистой среды для потомков и будущего России.
«На мой взгляд, это главная цель поправок в Конституцию, связанных с сохранением природы. Природное богатство России будет передано будущим поколениям. В этом процессе особая роль у экологического воспитания. Всем нам нужно начинать с самих себя, транслировать бережное отношение к природе своим детям. Иначе все усилия, принятые нормы не будут эффективны», - отметила заместитель директора по научной работе Природного парка «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича Татьяна Беспалова.