На дистанционную форму обучения в Югре переведено более 35 тысяч студентов

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Об этом стало известно в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое в режиме видеоконференцсвязи провела губернатор Югры Наталья Комарова.
Обучение организовано на нескольких образовательных платформах с использованием различных сервисов онлайн связи.
«В связи с тем, что на дистанционное обучение перешла вся страна, отмечается неустойчивость связи, - отметила глава региона. – Поручаю департаменту образования совместно с департаментом информационных технологий и цифрового развития проанализировать качество организации дистанционного обучения, выйти на региональный штаб с предложениями, если требуется вмешательство губернатора, правительства, федерального центра».
Было отмечено, что в организации дистанционного обучения школьников таких вопросов не возникает во многом благодаря локализации используемой платформы ГИС «Образование Югры». Рассматривается возможность и целесообразность перевода на данную платформу колледжей.
В соответствии с федеральным проектом «Молодые профессионалы» национального проекта «Развитие образования» в 2020 году аттестацию, исключающую возможность дистанционного её проведения, должны пройти 1707 человек, из них 591 человек должен пройти государственную итоговую аттестацию.
«Решение должно быть согласовано с министерством образования РФ. При этом регионам предложено 3 варианта: перенос, отмена или проведение аттестации, с принятием противоэпидемиологических мер с учетом текущей ситуации», - отметила Наталья Комарова и поручила департаменту образования округа при участии Роспотребнадзора, а также образовательных организаций подготовить проект соответствующего решения.
«Оно должно быть взвешенным, учитывающим эпидемиологическую обстановку, материально-технические возможности, фактическое присутствие студентов в муниципальных образованиях и другие обстоятельства, которые так или иначе влияют на принятие этого решения», - сказала губернатор Югры.