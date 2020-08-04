Татьяна Гоголева поздравила югорчан с Вороньим днем

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Татьяна Гоголева поздравила югорчан с Вороньим днем

7 апреля народы ханты и манси отметили традиционный праздник Вороний день. С праздником югорчан поздравила депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева. Свое обращение к коренным народам Югры она разместила в социальных сетях.

«С большими духовными весенними событиями – Вороньим днем и Благовещением! Птица, принесшая тепло, весть о нарождающейся энергии жизни. С праздником торжества весенних энергий!» - подписала свое видеобращение депутат Государственный Думы.

Татьяна Гоголева на мансийском языке рассказала, как в ее семье отмечали Вороний день:

– Сегодня большой праздник – Вороний день. Этот праздник наши народы давно знают и почитают. В моем детстве в этот праздничный день мы собирались всей семьей у старшего брата моей мамы Андрея Яковлевича Хатанева. По мансийской традиции мы накрывали два стола. С утра вспоминали деда Якова Семеновича Хатанева, который 7 апреля 1942 года погиб на Великой Отечественной войне. Днем обращались в священной птице и к нашим Духам-покровителям.

Сегодня я хочу пожелать каждой югорской семье здоровья, счастья, удачи и благополучия. Чтобы в вашей жизни было больше солнечных дней, чтобы в каждой семье был достаток, и чтобы в каждой семье было много детей.

Людмила Теткина

Татьяна Гоголева Югра мўвев хуятӑта Вурӊа хӑтӆ пиӆа вўща ясӑӊ лупӑс

Вән кєр тыӆӑщ 7-мит хӑтӆӑн хӑнты па вухаӆь ёх Вурӊа хӑтӆ постӑӆӑт. Государственной Дума депутат Татьяна Гоголева Югра мўвевн вәӆты хуятӑта вўща ясӑӊ лупӑс. Щи ясӊӑт социальной сеть хущи вєрӑс.

«Кӑт вән мӑӊхӑтӆ– Вурӊа хӑтӆ па Благовещение пиӆа! Щит хошум па м нумсӑт тәты тухӆӑӊ вой», – щиты хӑншӑс Государственной Дума депутат.

Татьяна Гоголева вухаӆь ясӑӊӑн путӑртӑс, хутыса сыры ӆўв семьяеӆн Вурӊа хӑтӆ постӑсы:

– Вурӊа хӑтӆ интӑм вуӆаӊа тӑйӆы. Мўӊ мирев щи мӑӊхӑтӆ йис пура вўш эвӑӆт постӑӆӑт. Ма ая вәӆмємн мўӊ Андрей Яковлевич Хатанев акєм хущи иха ӑктӑщийӆсўв, кӑт пӑсан вєрийӆсўв. Аӆӑӊӑн аӊщащев Яков Семёнович Хатанев нәмӑӆмийӆсўв, ӆўв Вуӆаӊ ӆаӆь пурайн щи хӑтӆӑн ӑнтәма йис. Ӛхӑтшӑк мўӊ Вурӊа хӑтӆ постыйӆсўв.

Тӑмхӑтӆ ма кашӑӊ семьяя м па хошум ясӊӑт китӆум, тӑӆаӊа, уяӊа, ма вәӆаты! Ӆәӆн нын вәӆупсэнӑн аршӑк хӑтӆӑӊ хӑтӆ ат вәс, кашӑӊ хоттєӆ ёх тащӑӊа ат вәӆ, ӆәӆн кашӑӊ семья хущи ар няврєм ат вәс.

Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Надежда Рагимова      

Ср, 04/08/2020 - 12:03

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