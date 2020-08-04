Татьяна Гоголева поздравила югорчан с Вороньим днем

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7 апреля народы ханты и манси отметили традиционный праздник Вороний день. С праздником югорчан поздравила депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева. Свое обращение к коренным народам Югры она разместила в социальных сетях.
«С большими духовными весенними событиями – Вороньим днем и Благовещением! Птица, принесшая тепло, весть о нарождающейся энергии жизни. С праздником торжества весенних энергий!» - подписала свое видеобращение депутат Государственный Думы.
Татьяна Гоголева на мансийском языке рассказала, как в ее семье отмечали Вороний день:
– Сегодня большой праздник – Вороний день. Этот праздник наши народы давно знают и почитают. В моем детстве в этот праздничный день мы собирались всей семьей у старшего брата моей мамы Андрея Яковлевича Хатанева. По мансийской традиции мы накрывали два стола. С утра вспоминали деда Якова Семеновича Хатанева, который 7 апреля 1942 года погиб на Великой Отечественной войне. Днем обращались в священной птице и к нашим Духам-покровителям.
Сегодня я хочу пожелать каждой югорской семье здоровья, счастья, удачи и благополучия. Чтобы в вашей жизни было больше солнечных дней, чтобы в каждой семье был достаток, и чтобы в каждой семье было много детей.
Людмила Теткина
Вән кєр тыӆӑщ 7-мит хӑтӆӑн хӑнты па вухаӆь ёх Вурӊа хӑтӆ постӑӆӑт. Государственной Дума депутат Татьяна Гоголева Югра мўвевн вәӆты хуятӑта вўща ясӑӊ лупӑс. Щи ясӊӑт социальной сеть хущи вєрӑс.
«Кӑт вән мӑӊхӑтӆ– Вурӊа хӑтӆ па Благовещение пиӆа! Щит хошум па м нумсӑт тәты тухӆӑӊ вой», – щиты хӑншӑс Государственной Дума депутат.
Татьяна Гоголева вухаӆь ясӑӊӑн путӑртӑс, хутыса сыры ӆўв семьяеӆн Вурӊа хӑтӆ постӑсы:
– Вурӊа хӑтӆ интӑм вуӆаӊа тӑйӆы. Мўӊ мирев щи мӑӊхӑтӆ йис пура вўш эвӑӆт постӑӆӑт. Ма ая вәӆмємн мўӊ Андрей Яковлевич Хатанев акєм хущи иха ӑктӑщийӆсўв, кӑт пӑсан вєрийӆсўв. Аӆӑӊӑн аӊщащев Яков Семёнович Хатанев нәмӑӆмийӆсўв, ӆўв Вуӆаӊ ӆаӆь пурайн щи хӑтӆӑн ӑнтәма йис. Ӛхӑтшӑк мўӊ Вурӊа хӑтӆ постыйӆсўв.
Тӑмхӑтӆ ма кашӑӊ семьяя м па хошум ясӊӑт китӆум, тӑӆаӊа, уяӊа, ма вәӆаты! Ӆәӆн нын вәӆупсэнӑн аршӑк хӑтӆӑӊ хӑтӆ ат вәс, кашӑӊ хоттєӆ ёх тащӑӊа ат вәӆ, ӆәӆн кашӑӊ семья хущи ар няврєм ат вәс.
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Надежда Рагимова