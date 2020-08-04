#СЕВЕРЯНЕДОМА - расскажите, как идёт время в самоизоляции

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#СЕВЕРЯНЕДОМА - расскажите, как идёт время в самоизоляции

Молодежный Совет Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и ДВ совместно с Федеральным агентством по делам молодежи запустил новый челлендж #СеверянеДома.

 

Приглашаем поучаствовать представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

 

Выложите в сеть фото с комментариями или видео:

 

- Расскажите, как живут люди вашего народа и чем занимаются в самоизоляции;

- О ваших традициях и культуре;

- Покажите движения традиционных танцев, упражнения из северного многоборья;

- Поделитесь рецептами северной кухни;

- Приветствуется всё, что будет способствовать сохранению и популяризации культур!

 

Председатель Молодёжного совета Ассоциации Ольга Николаева так прокомментировала эту инициативу:

– Как известно, самой эффективной мерой профилактики вируса является домашняя самоизоляция. Молодежный совет Ассоциации поддерживает и присоединяется ко всероссийскому онлайн-движению #МыВместе, инициатором которого выступило Федеральное агентство по делам молодежи.

Однако многие представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока живут в местах традиционного проживания наших предков и есть те, кто ведут традиционные виды хозяйствования.

Мы, молодёжь коренных малочисленных народов, хотели бы, чтобы наши культуры и языки сохранялись несмотря ни на что! Никакие кризисы и пандемии не должны оказывать влияния в том числе и на сохранение и популяризацию нашей уникальной самобытности.

Онлайн-акция #СеверянеДома как раз направлена на то, чтобы вся страна, находясь дома, могла познакомиться с нами, с нашими обычаями и укладом жизни. А мы, в свою очередь, с удовольствием бы поделились традиционными знаниями наших народов".

 

Лучшие посты получат широкое освещение в официальных порталах наших сообществ в социальных сетях.

 

Не забывайте ставить следующие хештеги к постам:

#СеверянеДома #СидимДома #МыВместе #АКМНССиДВРФ #РосМолодежь

 

Информация пресс-центра Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Ср, 04/08/2020 - 12:32

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