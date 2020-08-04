СЕВЕРЯНЕДОМА - расскажите, как идёт время в самоизоляции

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Молодежный Совет Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и ДВ совместно с Федеральным агентством по делам молодежи запустил новый челлендж #СеверянеДома.
Приглашаем поучаствовать представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Выложите в сеть фото с комментариями или видео:
- Расскажите, как живут люди вашего народа и чем занимаются в самоизоляции;
- О ваших традициях и культуре;
- Покажите движения традиционных танцев, упражнения из северного многоборья;
- Поделитесь рецептами северной кухни;
- Приветствуется всё, что будет способствовать сохранению и популяризации культур!
Председатель Молодёжного совета Ассоциации Ольга Николаева так прокомментировала эту инициативу:
– Как известно, самой эффективной мерой профилактики вируса является домашняя самоизоляция. Молодежный совет Ассоциации поддерживает и присоединяется ко всероссийскому онлайн-движению #МыВместе, инициатором которого выступило Федеральное агентство по делам молодежи.
Однако многие представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока живут в местах традиционного проживания наших предков и есть те, кто ведут традиционные виды хозяйствования.
Мы, молодёжь коренных малочисленных народов, хотели бы, чтобы наши культуры и языки сохранялись несмотря ни на что! Никакие кризисы и пандемии не должны оказывать влияния в том числе и на сохранение и популяризацию нашей уникальной самобытности.
Онлайн-акция #СеверянеДома как раз направлена на то, чтобы вся страна, находясь дома, могла познакомиться с нами, с нашими обычаями и укладом жизни. А мы, в свою очередь, с удовольствием бы поделились традиционными знаниями наших народов".
Лучшие посты получат широкое освещение в официальных порталах наших сообществ в социальных сетях.
Не забывайте ставить следующие хештеги к постам:
#СеверянеДома #СидимДома #МыВместе #АКМНССиДВРФ #РосМолодежь
Информация пресс-центра Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока