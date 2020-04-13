Конституция РФ: право на социальные гарантии

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Согласно поправкам в Конституцию РФ, гарантируется адресная социальная поддержка граждан, индексация пособий и выплат.
В России формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Что это означает. Во-первых, это гарантированные пенсии, индексация которых будет происходить не реже одного раза в год. Индексироваться будут и другие социальные выплаты и льготы. Во-вторых, это адресная социальная помощь – поддержку от государства должны получать те, кто действительно в ней нуждаются.
«Адресная социальная поддержка – это правильно. Помощь нужно оказывать тем, кому она необходима. При этом главный приоритет – улучшение жизни конкретного человека или семьи. Дополнения в Конституцию – это новый уровень социальных гарантий для старшего поколения, для работающих граждан. Новые поправки обеспечивают реальное воплощение прав, свобод человека и гражданина», - подчеркнула директор Общеобразовательной средней школы №2 города Белоярский Елена Остапенко.