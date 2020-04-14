«Если Вам грозит увольнение…»

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Увольнение - это всегда нечто большее, чем потеря стабильности или выход из зоны комфорта. Разумеется, за исключением тех случаев, когда вы уже давно хотели сменить работодателя или сферу деятельности. В любом случае, сейчас вы стоите на пороге чего-то нового, и у вас появился шанс сделать свою жизнь лучше.
Процесс увольнения работника прописан в Трудовом кодексе РФ. Это основной нормативный документ, который регламентирует взаимоотношения между сотрудником и работодателем. Кроме этого, расторжение трудового договора должно полностью соответствовать Трудовому кодексу РФ и не противоречить ему.
Даже если перемены начались неожиданно — не отчаивайтесь. Потеря работы не всегда означает, что вы недостаточно квалифицированы. Возможно, вам просто стало не по пути с прежним работодателем?
Главное, не воспринимайте происходящее как трагедию. Если вы всё сделаете правильно, вскоре будете радоваться, что всё сложилось именно так. Осталось только разобраться, с чего начать поиск работы после увольнения, и в каком направлении двигаться дальше?
- Возьмите таймаут. Воспользуйтесь короткой передышкой, чтобы немного развеяться и привести в порядок свои эмоции. Для этого лучше всего отправиться в путешествие. Если такой возможности у вас нет, проведите время с детьми, сходите в гости к родителям или съездите с друзьями на пикник. Не забудьте рассказать знакомым о том, что вы находитесь в поиске работы. Чем больше людей об этом узнает, тем выше будут ваши шансы одним из первых получать актуальную информацию об интересных вакансиях. К тому же, поддержка близких людей поможет вам легче пережить сложный период.
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- Ищите альтернативные источники дохода. Сегодня для поиска таких вариантов широкие возможности раскрывает интернет. К примеру, это может быть как фриланс, так и работа в удалённом режиме. Возможно, у вас есть хобби, которое можно монетизировать? Может быть, вы давно хотели попробовать свои силы в новой сфере или мечтали начать собственное дело? В таком случае пришло время составить бизнес-план и оценить свои шансы на успех.
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- Изучите рынок труда. Если вы не хотите менять сферу деятельности и планируете искать работу по специальности, посмотрите предложения работодателей и изучите обзоры зарплат в вашем регионе. Возможно, ваш прежний доход был ниже, чем в среднем по отрасли? Может быть, для того, чтобы получать более высокую зарплату, вам не хватает дополнительных знаний? Описания вакансий подскажут вам, в каком направлении надо двигаться дальше. Проанализируйте полученную информацию, чтобы использовать свободное время для совершенствования своих профессиональных навыков.
- Не откладывайте на завтра то, что можно и нужно сделать уже сегодня. Чтобы найти работу своей мечты, надо оставаться активным: подготовьте эффективное резюме и опубликуйте его на рекрутинговых порталах, подпишитесь на рассылку вакансий, общайтесь в социальных сетях, зарегистрируйтесь в профессиональных сообществах, посещайте семинары и откликайтесь на все понравившиеся объявления потенциальных работодателей. Возможно, в надежде на положительный результат вам придётся отправить несколько десятков резюме. Пусть этот процесс вас не пугает. Не откладывайте его в долгий ящик и начинайте действовать уже сейчас.
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- Встаньте на учет в Центр занятости населения. Потеряв работу, гражданин может встать на учёт в Центре занятости населения. Специалисты Центра занятости населения не только окажут помощь в поиске работы, оформят пособие по безработице, в случае необходимости поспособствуют перепрофилированию, направят на обучение, посодействует открытию своего бизнеса, повышению квалификации, получению новых дополнительных навыков.
Однозначного ответа на вопрос «Что делать после увольнения?» нет и быть не может. Каждый принимает решение самостоятельно. Главное — не нервничать, не лениться и не опускать руки. Трудитесь над собой и у вас всё получится!
Узнать об услугах государственной службы занятости населения и подобрать подходящую работу вы сможете на сайтах:
www.deptrud.admhmao.ru - сайт Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: (раздел «Деятельность», «Для граждан»),
www.trudvsem.ru - информационный портал Федеральной службы по труду и занятости населения «Работа в России»;
http://86.gosuslugi.ru - портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Телефон «горячей линии» КУ ХМАО Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения»: 8 (3467) 32-05-17
Ханты-Мансийский центр занятости населения