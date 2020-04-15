Региональные эксперты прокомментировали доклад НОМа

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Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» подготовила доклад по вопросу легитимации изменений в Конституцию страны.
В официальном сообщении ассоциации НОМ подчёркивается, информационно-аналитический доклад, отвечает на вопрос о значении общероссийского голосования как источника легитимации поправок в Конституцию страны.
По словам директора юридического института Югорского государственного университета, регионального эксперта Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Станислава Розенко, в докладе четко констатируется, что общероссийское голосование – это ключевая процедура легитимации изменений в Конституцию Российской Федерации. Основной закон государства содержит базовые ценности и принципы построения государства и общества. Конституция может и должна изменяться с учетом принципиального запроса общества на их развитие. Действующая Конституция была принята в 1993 году. За 27 лет существенно изменились и общество, и государство. Поэтому важно, чтобы в Конституции были заложены ориентиры на последующее развитие, прежде всего в социальной сфере.
«Проанализировав доклад НОМа можно сделать следующие выводы. Процедура общероссийского голосования может расцениваться как законодательная новелла. При этом у нас есть важный исторический прецедент. 12 декабря 1993 года состоялось всенародное голосование по принятию Конституции. Конституционный суд РФ однозначно определил общероссийское голосование, как особую форму непосредственного народного волеизъявления, к которой конституционный законодатель, руководствуясь принципом народовластия, установленным в Конституции, в целях легитимации своего решения был вправе обратиться для принятия поправок. Законодательное закрепление особого статуса вступления поправок в Конституцию в силу – только при их одобрении на общероссийском голосовании. Это свидетельствует о наличии демократического механизма волеизъявления, как фактора легитимации принятия поправок», - отметил региональный эксперт ассоциации НОМ.
Станислав Розенко добавил, что поправки в Конституцию стали результатом серьезного общественного обсуждения на федеральном уровне, на уровне регионов, отдельных муниципалитетов. Законодательно закрепленные процедуры общероссийского голосования, в том числе организация общественного наблюдения являются «разумно достаточными для обеспечения контроля хода голосования».
«В докладе ассоциации отражена существенная роль общественного наблюдения. Я уверена, что опыт, который получили общественные наблюдатели Югры на Президентских выборах в 2018 году, будет максимально полезен. У нас единая цель – чтобы общенародное голосование было максимально прозрачным, понятным, ни у кого не возникло сомнений в его легитимности. Мы формируем большой корпус общественных наблюдателей», - сказала председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова.
Политолог Ильи Верховского, анализируя доклад ассоциации, подчеркнул, что Конституция 1993 года – основной закон, по которому страна живёт в настоящий момент, создавалась в сложнейшей политико-исторической ситуации.
«Доклад НОМа подтверждает мысль большинства экспертов о том, что с принятия Конституции 1993 года прошла целая эпоха, и сегодня у граждан присутствует осознание своей миссии, своего места в истории и в мировой политике. В связи с этим основные дискуссионные темы поправок – упоминание о Боге, русском народе, русском языке и культуре как объединяющих всех нас константах, о традиционных ценностях, семье как союзе мужчины и женщины, смещении акцентов в полномочиях Президента России – это абсолютно адекватный ответ на вызов времён», - прокомментировал Илья Верховский.
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