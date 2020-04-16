Конституция РФ: поддержка и развитие науки

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Конституция РФ: поддержка и развитие науки

Правительство Российской Федерации обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития страны, сохранение и развитие ее научного потенциала. Это одна из поправок в Основной закон государства.

Дополнения в статью 114 говорят о том, что технологический «апгрейд» в России будет постоянным. Конституция обновляется, чтобы наша страна соответствовала требованиям научно-технического прогресса, стремилась к этому прогрессу.

«Поправки в Конституцию отвечают современным реалиям. Чтобы мы возродили свой научно-технический потенциал, поддержка и развитие науки должны быть провозглашены приоритетом государства. Важно, что он закреплен в обновленной Конституции. Особое внимание необходимо уделить подготовке высококвалифицированных специалистов. Отмечу, что в автономном округе создана среда, которая способствует ранней профориентации школьников. Югра воспитывает кадры для отраслей экономики Югры, России», - отметил ректор Сургутского государственного университета Сергей Косенок.

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Чт, 04/16/2020 - 17:10

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