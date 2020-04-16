Югорчан приглашают к участию в интерактивной выставке, посвящённой героизму советского народа в Великой Отечественной войне

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Югорчан приглашают к участию в интерактивной выставке, посвящённой героизму советского народа в Великой Отечественной войне
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Подготовка интерактивной выставки, посвящённой героизму, культурному многообразию и единству советского народа в годы Великой Отечественной войны стартовала в стране.

Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о продолжении сбора материалов для демонстрации.

Выставка проводится при поддержке правительства Москвы и приурочена к Году памяти и славы.

Цель выставки – показать годы Великой Отечественной войны через судьбы людей разных народов Советского Союза. Рассказать о том, как ценности и самобытность этнических культур в бескомпромиссные военные годы наполняли силой, мужеством и стойкостью судьбы людей. Как судьбы этносов сплетались в нити общей истории великого народа. Народа, одержавшего победу над фашизмом.

В выставке могут принять участие все желающие. Принимаются фото, видео материалы с текстовыми пояснениями, биографическая информация о национальных героях Великой Отечественной войны, исторические хроники, стихи, рассказы, и другие художественные произведения на тему выставки.

Материалы можно направить на адрес электронной почты pr@fadn.gov.ru до 30 апреля 2020 года.

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Чт, 04/16/2020 - 17:16

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