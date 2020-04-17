Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание режима самоизоляции

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Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание режима самоизоляции

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как приблизить окончание режима самоизоляции, подчеркнув важность временных ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

"Сегодня главной задачей остается победа над коронавирусной инфекцией, достичь которую мы можем только совместными усилиями. Временные ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих близких и обезопасить окружающих нас людей от беды. Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре рекомендовали гражданам оставаться дома, поддерживать чистоту в жилище, общаться с родственниками дистанционно, использовать маску при выходе из дома, а также соблюдать дистанцию в полтора-два метра с окружающими, мыть руки с мылом и применять антисептики.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. В России общее число заболевших COVID-19, по последним данным, составляет почти 28 тысяч человек, 232 человека умерли, 2304 выздоровели.

Президент России Владимир Путин 2 апреля продлил режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. На данный момент во многих регионах введен режим самоизоляции или другие ограничения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Пт, 04/17/2020 - 15:39

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