Губернатор округа призвала югорчан бережнее относиться к своему здоровью

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Губернатор Югры Наталья Комарова 18 апреля подписала постановление «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Первым пунктом документа гражданам рекомендовано при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций и соблюдать режим самоизоляции на дому в течение 14 дней.
Родители (законные представители) должны обеспечить соблюдение детьми в возрасте до 14 лет режима обязательной самоизоляции.
В соответствии с указом президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» не приостанавливается деятельность некоторых организаций. В частности, на период проведения весенней охоты 2020 года разрешена розничная торговля охотничьими патронами в специализированных магазинах, работа (по предварительной записи) Ипотечного агентства Югры». Также по предварительной записи продолжат работу организации, реализующие программы обучения водителей транспортных средств категорий «В», «С», и осуществляющие технический осмотр транспортных средств.
Учитывая особенности, средней общеобразовательной школе им. И.Ф. Пермякова (с. Полноват Белоярского района) разрешено осуществлять учебный процесс в очной форме. Связано это с тем, что сельское поселение относится к труднодоступной местности, а также отсутствует интернет необходимого качества для онлайн-обучения.
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