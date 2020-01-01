Конституция РФ: приоритет семейного воспитания

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Конституция РФ: приоритет семейного воспитания
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

В Основном законе страны закрепляется важность поддержки семей и детей.

«Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берёт  на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения» – так звучит одна из поправок в Конституцию Российской Федерации.

Поправка фиксирует главный тезис – семья, дети выступают главной гарантией успешного будущего России. Чтобы эта гарантия эффективно работала, в Конституции закрепляется защита детей, семейных ценностей, как приоритет государственной политики.

«Для России слова «мама», «папа» являются святыми. Правильно, что в нашей стране именно такое трепетное отношение к семье. Поправки в Конституцию делают упор на развитии духовных ценностей, которые вместе с правильным воспитанием, создают прочный каркас счастливого будущего наших детей. Важность семейного воспитания закреплена в Конституции»,подчеркнул священник храма «Преображенья Господня» (поселок Игрим) Евгений Мельник.

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пнд, 04/20/2020 - 17:40

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