В Югре формируется молодежная женская палата

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Первая общероссийская женская организация с многолетней историей и государственным статусом Союз женщин России начинает формирование молодежной палаты.
Как сообщила председатель регионального отделения Союза Наталья Бобрешова, в Югре актив молодежной женской лиги будет формироваться как в заявительном, открытом порядке, так и по представлению муниципальных органов власти.
В первом случае кандидаты в возрасте до 30 лет не позднее 25 апреля 2020 года должны направить на адрес wur.rf.hmao@mail.ru краткую справку о себе (ФИО, возраст, телефон, email, место работы и должность), а также информацию об участии в реализации социально-значимых и добровольческих проектов, опыте общественной деятельности.
«Сформированный список резерва региональной молодежной палаты будет утвержден онлайн-съездом регионального отделения Союза женщин России в конце апреля, - уточнила Наталья Бобрешова. - На съезде также будут определены делегаты для участия в молодежном женском форуме, который состоится в сентябре 2020 года в Москве».