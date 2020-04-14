В Югре формируется молодежная женская палата

  • Русский
В Югре формируется молодежная женская палата
фото https://myopenugra.ruфото https://myopenugra.ru
фото https://myopenugra.ru

Первая общероссийская женская организация с многолетней историей и государственным статусом Союз женщин России начинает формирование молодежной палаты.

Как сообщила председатель регионального отделения Союза Наталья Бобрешова, в Югре актив молодежной женской лиги будет формироваться как в заявительном, открытом порядке, так и по представлению муниципальных органов власти.

В первом случае кандидаты в возрасте до 30 лет не позднее 25 апреля 2020 года должны направить на адрес wur.rf.hmao@mail.ru краткую справку о себе (ФИО, возраст, телефон, email, место работы и должность), а также информацию об участии в реализации социально-значимых и добровольческих проектов, опыте общественной деятельности.

«Сформированный список резерва региональной молодежной палаты будет утвержден онлайн-съездом регионального отделения Союза женщин России в конце апреля, - уточнила Наталья Бобрешова. - На съезде также будут определены делегаты для участия в молодежном женском форуме, который состоится в сентябре 2020 года в Москве».

https://myopenugra.ru

фото https://myopenugra.ruфото https://myopenugra.ru
фото https://myopenugra.ru
фото https://myopenugra.ruфото https://myopenugra.ru
фото https://myopenugra.ru
Втр, 04/21/2020 - 16:44

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 