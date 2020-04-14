В Югре 1590 инвалидов получили 4455 сертификатов на приобретение технических средств реабилитации

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В Югре 1590 инвалидов получили 4455 сертификатов на приобретение технических средств реабилитации
Фото ugra-news.ruФото ugra-news.ru
Фото ugra-news.ru

Сертификаты на приобретение технических средств реабилитации (ТСР) реализуются в автономном округе с 2017 года. В настоящее время перечень содержит 80 видов ТСР.

Как сообщили в департаменте социального развития автономного округа, выявление потребности в обеспечении инвалидов ТСР не требует первоначального обращения инвалида в органы социальной защиты. Сведения о рекомендованных инвалидам техсредствах поступают в департамент из главного бюро медико-социальной экспертизы.

«Инвалид самостоятельно либо воспользовавшись услугой социального сопровождения, выбирает поставщика и ТСР, затем подает заявление и документы в органы социальной защиты для осуществления расчетов с поставщиком, - пояснила директор департамента социального развития Тереза Пономарева. - В 2019 году органами социальной защиты населения автономного округа выдано 4455 сертификатов 1590 инвалидам. Произведена оплата 2505 сертификатов на общую сумму более 40 млн рублей».

При этом из общего количества выданных сертификатов 58% составили бытовые приспособления для самообслуживания, 24% - средства коммуникации, 17% - вспомогательные приспособления для передвижения, 1% - средства для тренировки навыков самообслуживания.

 

Фото ugra-news.ruФото ugra-news.ru
Фото ugra-news.ru
Фото ugra-news.ruФото ugra-news.ru
Фото ugra-news.ru
Втр, 04/21/2020 - 16:51

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