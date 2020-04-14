Для предприятий определены рекомендации по профилактике COVID-19

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Для предприятий определены рекомендации по профилактике COVID-19

Рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19) среди работников организаций и предприятий, при соблюдении которых можно осуществлять экономическую деятельность, определены указом президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239.

Так, работодателям рекомендовано реализовать работу по профилактике новой короновирусной инфекции по 3 основным направлениям.

Предотвращать занос инфекции на предприятие. В частности, организовать перед началом рабочего дня «входной фильтр» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников, обработку рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Ограничить доступ лиц, не связанных с деятельностью предприятия, осуществлять приём корреспонденции бесконтактным способом.

Проводить профилактические меры по недопущению распространения инфекции. Ограничить контакты между трудовыми коллективами, внедрять преимущественно электронное взаимодействие, а также использование телефонной связи для передачи информации. Обеспечить работников, контактирующих при работе с посетителями, запасом одноразовых масок (смена масок не реже 1 раза за 3 часа), а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук. Обеспечить ежесменную влажную уборку служебных помещений, дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, поверхностей столов, оргтехники.

Организационные мероприятия по предотвращению COVID-19 предусматривают ограничение направления сотрудников в командировки. Также предусматривается временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы, с обеспечением режима самоизоляции лиц из группы риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, беременные. Рекомендовано приостановить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров до снятия ограничения на территории субъекта.

Втр, 04/21/2020 - 16:55

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