Конституция РФ: защита и охрана культуры

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Конституция РФ: защита и охрана культуры
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Культура в Российской Федерации – уникальное наследие ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством.

Такой вывод можно сделать, исходя из поправок в Конституцию страны. Государство защищает культурную самобытность всех народов, этнических общностей, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

Культура, язык - это главное, что составляет сущность любого народа, создаёт народ как единое целое, формирует его само бытность. Нужно дорожить этим богатством и бережно сохранять его. В разнообразии национальных языков и культур - уникальность России и Югры. Очень правильно, что поправки в 68 и 69 статьи Конституции устанавливают особую защиту культурного и языкового наследия нашей страны. Я считаю, что главное богатство Югры – это люди, наши традиции, уважение к культуре народов», - подчеркнула директор Нижневартовского краеведческого музея им. Т. Д. Шуваева Людмила Ковалева.

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пт, 04/24/2020 - 09:17

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