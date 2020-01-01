Конституция РФ: защита и охрана культуры

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Культура в Российской Федерации – уникальное наследие ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством.
Такой вывод можно сделать, исходя из поправок в Конституцию страны. Государство защищает культурную самобытность всех народов, этнических общностей, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.
Культура, язык - это главное, что составляет сущность любого народа, создаёт народ как единое целое, формирует его само бытность. Нужно дорожить этим богатством и бережно сохранять его. В разнообразии национальных языков и культур - уникальность России и Югры. Очень правильно, что поправки в 68 и 69 статьи Конституции устанавливают особую защиту культурного и языкового наследия нашей страны. Я считаю, что главное богатство Югры – это люди, наши традиции, уважение к культуре народов», - подчеркнула директор Нижневартовского краеведческого музея им. Т. Д. Шуваева Людмила Ковалева.