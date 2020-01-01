«В Югре объявлено оперативно-профилактическое мероприятие федерального уровня «Весенний нерест»

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В соответствии с Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Минсельхоза России от 22.10.2014 №402, на водных объектах рыбохозяйственного значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры наступает запрет на вылов рыбы сетными орудиями лова.
Оперативно – профилактическое мероприятия направлено на охрану водных биологических ресурсов, осуществляющих весеннюю миграцию к местам нереста и нагула.
Определены сроки проведения мероприятия, от начала распаления льда (начала появления заберегов) до 31 мая - в реках Обь и Иртыш с их притоками и пойменными системами, от распаления льда по 30 июня - в реке Конда от устья до Кондинского сора и в Кондинском соре.
В указанный период, будет осуществляться круглосуточная работа рейдовых групп, сформированных из инспекторов рыбоохраны Нижнеобского ТУ Росрыболовства и в рамках межведомственного взаимодействия с контрольно-надзорными органами - Управлением Росгвардии по Югре, УМВД России по Югре, Сургутским линейным отделом МВД России на транспорте, ГИМС МЧС России по Югре, Природнадзором Югры.
Согласно Правил рыболовства, в период весеннего ограничения запрещается использовать сетные орудия рыболовства, осуществление рыболовства с применением плавучих средств, за исключением осуществления любительского рыболовства с берега крючковой снастью с общим количеством крючков (одинарных, двойников или тройников), в том числе крючков на блеснах не более 10 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина.
Норма вылова составляет: язь, щука, налим, судак (суммарно) - 10 кг; окунь, плотва, елец, карась (суммарно) - 30 кг.
Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, составляет не более 30 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 30 кг.
В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается. Для видов водных биоресурсов, не указанных выше, суточная норма добычи (вылова) не устанавливается.
За нарушение действующих Правил рыболовства и незаконную добычу рыбы в период ограничения, граждане могут привлекаться как административной, так и к уголовной ответственности.
Штрафные санкции, предусмотренные ч. 2. ст. 8.37 КоАП РФ составляют от 2-х до 5-ти тысяч рублей, также нарушителям необходимо будет возместить ущерб государству за незаконно добытые водные биоресурсы. Материалы по задержанным орудиям лова, транспортным и плавательным средствам будут переданы в суд для решения вопроса о конфискации.
Ознакомиться с полным текстом Правил рыболовства, можно на сайте http://www.noturfish.ru в разделе: нормативная правовая база — Нормативные правовые акты Министерства сельского хозяйства – Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна или на странице социальной сети «В Контакте» сообщество «Рыбоохрана Югры» (https://vk.com/rybaohrana_ugra) раздел – Документы.
В случае выявления признаков нарушения правил рыболовства на территории Югры, обращаться в отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.190А (186), телефон (3467) 33-67-93, e-mail: goscontrol86@noturfish.ru
С наступлением в соответствии с Правилами Рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна утвержденными приказом Минсельхоза России от 22.10.2014 №402 на водных объектах рыбохозяйственного значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры весеннего ограничения рыболовства, на территории Югры с 24.04.2019 объявлено проведение оперативно – профилактического мероприятия по охране водных биологических ресурсов, осуществляющих весеннюю миграцию к местам нереста и нагула - «Весенний нерест».
Определены сроки проведения оперативно – профилактического мероприятия согласно Правил рыболовства, от начала распаления льда (начала появления заберегов) до 31 мая - в реках Обь и Иртыш с их притоками и пойменными системами, от распаления льда по 30 июня - в реке Конда от устья до Кондинского сора и в Кондинском соре.
В указанный период, будет осуществляться круглосуточная ежедневная работа рейдовых групп, сформированных госдурственными инспекторами Нижнеобского ТУ Росрыболвоства и состоящими из заинтересованных контрольно-надзорных органов (Полиция, Росгвардия, ГИМС МЧС России по Югре, Природнадзор Югры).
Проводится патрулирование отдельных участков водных объектов, являющихся местами осуществления рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства) при заготовке производителей осетровых видов рыб, местах возможного массового пребывания граждан с целью незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов.
В связи с реализацией политики открытости и прозрачности деятельности органов рыбоохраны, при участии органов государственной власти Югры, организовано проведение информационно-разъяснительной компании с привлечение средств массовой информации и интернет ресурсов Югры и муниципальных образований, распространение информационных материалов.
Напоминаем, о соблюдении Правил рыболовства согласно которым, в период весеннего ограничения запрещается использовать сетные орудия рыболовства, осуществление рыболовства с применением плавучих средств, за исключением осуществления добычи (вылова) водных биоресурсов с берега.
Разрешается использовать крючковую снасть с общим количеством крючков (одинарных, двойников или тройников), в том числе крючков на блеснах не более 10 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина.
Норма вылова составляет: Язь, щука, налим, судак (суммарно) - 10 кг.; Окунь, плотва, елец, карась (суммарно) - 30 кг.
Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, составляет не более 30 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 30 кг. В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается. Для видов водных биоресурсов, не указанных в таблице, суточная норма добычи (вылова) не устанавливается.
Ознакомиться с полным текстом Правил рыболовства, можно на сайте http://www.noturfish.ru в разделе: нормативная правовая база - Нормативные правовые акты Министерства сельского хозяйства – Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна или на странице социальной сети «В Контакте» сообщество «Рыбоохрана Югры» (https://vk.com/rybaohrana_ugra) раздел – Документы.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие добычу (вылов) водных биоресурсов, виновные в нарушении Правил рыболовства, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае выявления признаков нарушения Правил рыболовства, обращаться в отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.190Ателефон (3467) 33-67-93,e-mail: goscontrol86@noturfish.ru.