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Губернатор Югры Наталья Комарова провела онлайн-встречу с добровольцами (волонтерами), принимающими участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы, Году памяти и славы.
В разговоре приняли участие представители всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», члены Югорского интеллектуального клуба, участники образовательного медиапроекта «Понять. Прожить. Помнить», члены регионального молодежного парламента, представители ветеранских организаций Югры.
«В год 75-летия Великой Победы, Год памяти и славы реализуемые вами проекты переносят память о подвигах героев на полях сражений, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей в новое цифровое измерение, - отметила глава региона. - При этом, когда это станет возможным, важнейшим остается личное общение, личная вовлеченность. Каждый из нас знает: забота о ветеранах, как и историческая память, не должны прерываться. Спасибо вам за ваши идеи и желание поделиться ими».
Руководитель регионального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Югре Эка Шенгелая рассказала об инициативе накануне Дня Победы подарить участникам и инвалидам Великой Отечественной войны мобильные телефоны с контактными данными закрепленных за ними волонтеров, социальных работников. «Обслуживание этих телефонов для ветеранов будет бесплатным, - заверила Эка Шенгелая. – Также мы продолжим, в том числе и в формате онлайн, акцию «Георгиевская ленточка».
Фотопортрет с георгиевской ленточкой и пост о том, почему для нас так важен этот символ боевой доблести, можно разместить в соцсетях с хештегом «лучшедома» и «георгиевскаяленточка».
Наталья Комарова выразила готовность принять участие в акции.
Председатель студенческого совета Сургутского государственного университета Ася Кочарян представила проект «Бессмертный полк – 2020 в Югре»: «В условиях пандемии нам пришлось разработать новый формат проведения акции. В память о героях-фронтовиках предлагаем вывесить на окнах, балконах Знамя Победы, штендеры, с которыми югорчане каждый год ходят в «Бессмертном полку».
Сургутяне предложили также организовать в городах Югры передвижные концерты артистов на грузовых автомобилях военных лет (например, ЗИЛ-130). Автомобили будут делать остановки во дворах, где проживают ветераны. И все жильцы, не выходя из дома, смогут участвовать в импровизированных концертах.
Председатель окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александр Громут представил проект экранизации подвигов югорчан во время Великой Отечественной войны. «Фильмы основаны на реальных историях жизни ветеранов», - отметил он.
Участникам встречи был представлен проморолик фильма «История одной фронтовой любви», который повествует об истории супругов Анатолия Федоровича и Аллы Костантиновны Мясниковых из Сургута. Авторская группа п. Перегребный Октябрьского района создала фильм «Память» о своих героях-земляках.
Александр Громут также сообщил, что в настоящее время завершаются работы по созданию бюста участника Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы Ивана Васильевича Гладышева. Его бюст будет установлен на аллее Славы в парке Победы Ханты-Мансийска.
В заключение Александр Громут от имени ветеранов поблагодарил Наталью Комарову за подарки с товарами местных производителей и записями песен военных лет.
К 75-летию Великой Победы молодые парламентарии совместно с архивной службой Югры начали работу над серией фильмов о подвиге югорчан во время Великой Отечественной Войны.
Среди героев - Клавдия Савельевна Будылдина. 28 июня 1944 года, форсировав реку Свирь, под огнем противника оказала первую медицинскую помощь 30 раненым и переправила их на другой берег. Она была награждена медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья» «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Яков Романович Митрохин. Служил на Кольском полуострове. Перед их соединением была поставлена задача отстоять незамерзающий круглый год порт «Мурманск» и оттянуть на себя как можно больше немецких дивизий с других фронтов, для чего они делали рейды по тылам противника, уничтожая живую силу и технику врага. В качестве транспортных средств бригада использовала собачьи и оленьи упряжки, которыми боец Яков Митрохин умел управлять. В 1944 году он получил благодарность от Сталина, а также был награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени. С 1947 года жил в Ханты-Мансийске, служил в органах внутренних дел.
Дмитрий Петрович Чаускин. 12 и 13 октября 1944 года в бою за безымянную высоту при выходе к городу Петсамо одним из первых под сильным артиллерийско-минометным огнем противника поднялся в атаку и расстрелял в упор 3 немцев, чем способствовал продвижению роты вперед. Награжден медалями «За оборону Советского Заполярья», «За отвагу».
Напомним, молодежный парламент Югры имеет опыт реализации патриотических проектов и создания документальных фильмов, посвященных Великой Победе. В прошлом году фильм «Победа одна на всех!» был удостоен премии «ТЭФИ».
Медиапроект «Непокоренные» реализуется фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» совместно с региональной общественной организацией «Югорский интеллектуальный клуб». О нем рассказала председатель клуба Ольга Сидорова: «Основная цель проекта – создать окружной медиабанк с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны Югры. Были проведены фотосъемки в 14 муниципальных образованиях автономного округа, созданы и обработаны фотографии 73 участников Великой Отечественной войны, подготовлены истории их жизни». В начале апреля запущен сайт НЕПОКОРЕННЫЕ.РФ с медиаконтентом проекта.
Образовательный медиапроект «Понять. Прожить. Помнить» представили наставник проекта Иван Гах и учащаяся 11 «Б» класса Советской средней школы № 1, медиаволонтер Мария Бодрова. «У инициаторов поначалу были сомнения, возможно ли в наши дни, когда прошло уже столько времени после войны, найти живые истории, через которые можно было бы почувствовать сам дух далекой эпохи, понять переживания участников тех событий», - поделилась впечатлениями о работе Мария Бодрова. Однако нашлись и материалы, и сама работа настолько заинтересовала авторов проекта, что некоторые из них решили связать свою жизнь с журналистикой, кто-то освоил фотодело, другие – дизайн.
В социальной сети «ВКонтакте» созданы 22 муниципальные группы проекта. Участники групп ведут исследовательскую работу и рассказывают о том, как война повлияла на их города и села, а самое главное – на людей, которые живут в автономном округе. Получившиеся 22 муниципальные истории будут размещены на сайте.
При поддержке Россотрудничества и министерства иностранных дел Российской Федерации реализуется проект «Север для Победы», в котором принимают участие представители 17 стран. Об этом сообщила музыкант, председатель общественной организации культуры коренных малочисленных народов Севера «Ма мэхэм» («Моя земля») Вера Кондратьева: «Цель проекта – сохранение и распространение исторической правды о Второй мировой войне и победителях. Это взгляд на историю войны через призму малых народов. Портал представит иностранной аудитории богатое культурно-историческое наследие ханты, манси, лесных ненцев, а также малоизвестные страницы истории, связанные с вкладом Югорского севера в Великую Победу».
Онлайн-площадка проекта – портал www.pobeda-mir.ru, материалы размещаются на русском, английском, французском, китайском языках.
В заключение Наталья Комарова поблагодарила участников встречи и обратила внимание на необходимость бережно относиться к собранным материалам: «Нам нельзя прервать ни события, ни память, важно ничто и никого не потерять».