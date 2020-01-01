Медиапроект «Антал Регули. Интерактивная карта» на площадке музея «Торум Маа»

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Медиапроект «Антал Регули. Интерактивная карта» на площадке музея «Торум Маа»

 Почувствовать себя в роли путешественника, увидеть путь Антала Регули, открыть для себя знания о культуре народов Югры приглашаем в «настольной» версии проекта «Антал Регули. Интерактивная карта» по ссылке http://media.torummaa.ru/reguli/#/map

Антал Регули венгерский лингвист и этнограф, один из основоположников венгерского финно-угроведения – в первой половине XIX века совершил масштабную экспедицию в России.

Проект позволяет вместе с Анталом Регули повторить его масштабное путешествие по России. В основе карты – «Календариум», или дневник венгерского путешественника-исследователя с 29 сентября 1843 г. по 5 марта 1846 г., изданный в  Будапеште в 2008 году.  За три года работы в России его полевая деятельность охватила 385 тыс. кв. км, а длина его экспедиционных маршрутов достигла почти в 30 тыс. км. Он проехал по огромной территории Российской империи от Санкт-Петербурга до устья р. Кары и Югорского пролива и обратно, собрал бесценный материал по этнографии народов Северного Урала и прилегающих районов Приуралья и Зауралья.

Экспедицией в Россию молодой исследователь А. Регули преследовал достижение двух целей: доказать общность происхождения финно-угорских народов и их языков; доказать родство этих народов с венграми. Ни до, ни после столь крупные экспедиционные этнолингвистические проекты не осуществлялись.

Проект «Антал Регули. Интерактивная карта» создан Этнографическим музеем под открытым небом «Торум Маа» совместно с общественной организацией «Спасение Югры» к 200-летию исследователя в 2019 году.

Мини промо по ссылке https://youtu.be/-cMFYQZBD50 

Чт, 04/30/2020 - 15:49

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