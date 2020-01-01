Конституция РФ: курс научно-техническое развитие

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Правительство России «обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала».
Так звучит одна из поправок в Конституцию страны. По сути, стремление России к научному, технологическому прогрессу теперь закреплено конституционно. Наша страна во все времена была страной, где разрабатываются и внедряются передовые научно-технические технологии. Чтобы этот процесс продолжался, а Россия, как и прежде, была устремлена в технологическое будущее и принимается поправка в статью 114 Основного закона.
«Мы возродили свой научно-технический потенциал, готовы совершить скачок в будущее, вновь обеспечив себе первенство в самых перспективных отраслях. Данная поправка в Конституцию, устанавливает в качестве одного из приоритетов государства – поддержку и развитие науки. В Югре мы уделяем большое внимание развитию у наших школьников научно-технических компетенций. Дополнения в Конституцию создадут дополнительные возможности для воспитания будущих инженеров» - подчеркнул учитель информатики Дмитрий Федосеев (Кондинский район).