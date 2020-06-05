Призыв граждан на военную службу возобновится 12 мая

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Призыв граждан на военную службу возобновится 12 мая
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Об этом сообщил военный комиссар Ханты-Мансийского автономного округа Денис Буров в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, состоявшегося накануне под председательством губернатора Натальи Комаровой. 

«Такое решение принято Министерством обороны Российской Федерации», - сказал он, и призвал глав муниципальных образований оказать содействие местным призывным комиссиям.

Ранее Денис Буров отмечал, что Минобороны РФ введены беспрецедентные меры безопасности в местах дислокации воинских подразделений. Военные медицинские подразделения обеспечены всем необходимым: современным медицинским оборудованием, медикаментами, средствами индивидуальной защиты, высококлассными специалистами. В военных городках введены жесткие санитарные меры.

«Хочу отметить, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации служба в Вооруженных Силах – почетная обязанность граждан Российской Федерации. Никто кроме нас не защитит нашу страну, никто кроме нас не будет укреплять ее обороноспособность», - сказал военком.

Он отметил, что военный комиссариат Югры готов поддержать призывников и их родителей, обсудить и решить любые возникающие вопросы.

«В целях обеспечения здоровья и безопасности ваших детей, прошу выполнять меры самоизоляции, избегать мест скопления людей, ограничить проводы на военную службу ваших сыновей кругом своей семьи, - обратился он к родителям югорских призывников. – Срок службы по призыву сегодня ограничивается 12-ю месяцами. Они пролетят незаметно и перед вашими детьми откроются перспективы гражданской жизни без каких-либо ограничений, связанных с прохождением военной службы по призыву».

Отметим, в военном комиссариате Югры работают телефоны «горячей линии»: 8(3467)397030, 8(3467)397021.

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Ср, 05/06/2020 - 09:45

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