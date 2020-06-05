Медики Югры перешли в круглосуточный режим работы

- Русский
В график работы некоторых медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период действия режима повышенной готовности введено круглосуточное пребывание на рабочем месте медицинских работников, участвующих в оказании специализированной медпомощи в стационарных условиях лицам, у которых выявлен COVID-19.
Такое решение принято губернатором Югры Натальей Комаровой. Накануне глава региона подписала постановление «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Документом утвержден перечень из 18 медучреждений, часть из которых перейдут на круглосуточный режим работы в случае развертывания в них коечного фонда для оказания помощи лицам с коронавирусной инфекцией.
Для обеспечения нового режима работы, департаменту здравоохранения необходимо внести соответствующие изменения в правила внутреннего трудового распорядка медицинских организаций; обеспечить наличие мест отдыха для работников (в том числе в ночное время), трехразовое горячее питание, наличие средств личной гигиены, проведение ежедневной дезинфекции мест отдыха, услуги прачечной.
При отсутствии возможности сделать это в медорганизации, разместить работников в других помещениях, в том числе в гостиницах, при этом обеспечить трехразовое горячее питание, и также наличие средств личной гигиены, проведение ежедневной дезинфекции, услуги прачечной. Осуществлять доставку медицинских работников от места их временного проживания к организации и обратно.
Документом предусмотрено бесконтактное участие волонтеров в реализации вышеназванных мероприятий.