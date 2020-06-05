С 12 мая югорчане обязаны использовать средства индивидуальной защиты

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С 12 мая югорчане обязаны использовать средства индивидуальной защиты
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Постановление о введении дополнительных мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

В соответствии с документом жителям региона полагается использовать медицинские маски, респираторы и заменяющие их текстильные изделия при нахождении во всех видах общественного транспорта, такси, общественных местах, закрытых помещениях общего пользования.

Данное постановление вынесено с целью предотвращения распространения COVID-19 в автономном округе и вступает в силу с 12 мая.

Ознакомиться с полным текстом документа можно на едином официальном сайте государственных органов Югры https://admhmao.ru.

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Ср, 05/06/2020 - 15:19

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