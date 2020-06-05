В Югре реализуется 57 проектов, посвященных 75-летию Победы

- Русский
В настоящее время в автономном округе реализуется 57 проектов, посвященных 75-летию Победы, Году памяти и славы в Югре. Среди них 26 всероссийских проектов и акций, 10 окружных общественных проектов, 21 общественный проект, поддержанный грантом губернатора округа на развитие гражданского общества.
Среди ключевых событий Года памяти и славы в Югре – участие в январе во всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб». В Югре в ней приняли участие почти 200 тысяч человек. В конкурсе школьных сочинений «Без срока давности» приняли участие учащиеся всех 22 муниципальных образований автономного округа.
В июне во всех муниципальных образованиях пройдет всероссийская акция «Свеча памяти».
В рамках всероссийской акции «Флаг России» на территории Югры волонтеры раздадут 25 тысяч флагов Российской Федерации.
Сегодня стартует международная акция «Сад памяти», в которой югорчане также примут участие, соблюдая при этом меры безопасности. Жителям округа предложено высадить дерево на своем участке в городе, деревне или на даче, избегая личных контактов. Фотографии нужно разместить в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома, геолокацию места высадки занести на интерактивную карту на сайте акции. Планируется высадка более 46 тыс. саженцев.
В преддверии Дня Победы жители автономного округа принимают участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В Югре в местах, доступных для посещения граждан (продуктовые магазины, аптеки, АЗС, а также органы государственной власти, полиция, работающие предприятия и организации) будет роздано почти 140 тысяч ленточек, символизирующих боевую доблесть защитников Родины.
В эти дни во всех муниципалитетах Югры проходит облагораживание территорий с высадкой растений перед окнами ветеранов.
В День Победы в 14 муниципальных образованиях у домов ветеранов пройдут парады, во всех муниципалитетах – выступления артистов, которых могут поддержать из своих окон и балконов соседи. Также ветеранов в эти поздравляют по телефону волонтеры, воспитанники детских домов, юнармейцы, представители органов власти.
«Бессмертный полк» на этот раз пройдет в формате онлайн. Все 22 муниципальных образования региона примут участие в создании единой базы фотографий ветеранов Великой Отечественной войны.
Сургутская пилотажная группа «Барсы» в рамках проекта «Бессмертный полк в небе» 8 и 9 мая пролетит над Ханты-Мансийском, Сургутом, Нижневартовском и Мегионом.
В социальных сетях будут организованы флешмобы «Мы все равно скажем спасибо», «Литература Победы», «Наследники Победы», «Мирные окна».
В течение 2020 года будет подготовлена серия видеороликов «Памяти героев». На ютуб-канал «Памяти героев» уже загружено 11 видеороликов с личными историями югорчан, получивших звания Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда, полного кавалера ордена Славы. В образовательных организациях пройдут видеоуроки о героях «Маленькие и большие».
Грантом губернатора Югры были поддержаны общественные проекты, посвященные 75-летию Победы, Году памяти и славы. Во второй половине 2020 года в рамках грантового проекта в Радужном будет создан интерактивный парк-музей «Связь поколений». В школах Мегиона будет организован конкурс «75 пятерок к Великой Победе», по результатам которого будут определены две номинации: «суперотличник» - ученик, набравший первые 75 пятерок за время реализации проекта, и «суперкласс» - класс, набравший большее количество пятерок за время реализации проекта.
На гранты президента России и губернатора Югры в Нижневартовске проведена реставрация захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.
В муниципальных образованиях реализуются грантовые проекты «Дело храбрых» – серия экстремальных забегов по пересеченной местности с элементами боевых действий, «Дороги войны» - цикл военно-исторических реконструкций, посвященных 75-летию Великой Победы.
В печатных средствах массовой информации, в сети Интернет размещаются письма с фронта.
Также на основе архивных документов, воспоминаний живых свидетелей началось создание документального фильма «Взрослеть можно по-разному» о жизни детей и подростков, проживавших в селе Нижневартовском и в Ларьякском районе в годы Великой Отечественной войны.