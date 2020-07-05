В Кондинском районе досрочно завершен весенний сезон охоты на пернатую дичь

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В Кондинском районе досрочно завершен весенний сезон охоты на пернатую дичь

С 7 мая в Кондинском районе официально введен запрет на весеннюю охоту на водоплавающую и боровую дичь. Решение принято в соответствии с постановлением губернатора Югры от 13 апреля 2020 года № 30 «О введении ограничений весенней охоты 2020 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

 

Причиной введения запрета на охоту в муниципалитете стал лесной пожар, возникший 6 мая в пойме реки Конды из-за нарушения гражданами правил пожарной безопасности. Природное возгорание потушили минувшим вечером, его площадь составила 7 гектаров.

 

Отметим, введение запрета на охоту в Кондинском районе не коснется представителей коренных малочисленных народов Севера и лиц, не относящихся к этой категории, но постоянно проживающих в местах их традиционной хозяйственной деятельности, для которых охотничий промысел – основа существования.

 

Специалисты департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа, Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов и Природнадзора Югры призывают югорчан, в особенности охотников, соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, а также помнить о запрете выжигания сухой травянистой растительности.

 

Напомним, пожароопасный сезон в лесах Югры установлен с 25 апреля. За это время в регионе уже обнаружили два лесных пожара. Для сравнения, в 2019 году первое возгорание в лесах автономного округа было ликвидировано 9 мая.

 

Информацию предоставил Департамент общественных и внешних связей Югры

Чт, 05/07/2020 - 12:10

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