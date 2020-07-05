В праздничные дни продолжают работать дежурные диспетчеры регоператора

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В праздничные дни продолжают работать дежурные диспетчеры регоператора

Диспетчерская служба регионального оператора будет дежурить для четкого контроля за работой спецтехники в майские праздники. Даже в праздничные дни режим вывоза мусора от жилых домов неизменно ежедневный.

С 1 по 3 мая диспетчеры АО «Югра-Экологии» принимали звонки от жителей городов округа.

 

«Наши машины выезжают на маршруты без выходных и праздников, – комментирует старший диспетчер Алена Макарова. – По округу более 9 000 контейнеров очищаются ежедневно. И когда к нам поступает звонок от горожан, вопрос решается оперативно.

 

К примеру, в первомайские праздники были трудности с вывозом контейнеров от домов с мусоропроводом. Нужно, чтобы дворник вывез из подъезда бак и подъездные пути были свободны от машин жильцов. В праздничные дни у некоторых управляющих компаний сотрудники отдыхают, приходится координировать работу на месте.

 

А в целом по округу жители звонили немного. Впереди еще одни праздники, в которые диспетчерская регионального оператора также будет дежурить. Надеемся наши операторы по транспортированию справятся со своей работой без напоминаний и жалоб».

 

В праздничные выходные регоператор отметил образование мусорных завалов возле контейнерных площадок в результате весенних уборок жителями собственных земельных участков или газонов.

 

Стоит напомнить, что во время проведения генеральной уборки территории необходимо обращаться к региональному оператору для организации вывоза дополнительного объема мусора. Складирование собранных веток, досок и кирпичей возле контейнерной площадки – несанкционированная свалка.

 

9, 10, 11 мая АО «Югра-Экология» принимает звонки по телефону 8-800-222-11-86, звонок по России бесплатный.

 

Информацию предоставил Департамент общественных и внешних связей Югры

Чт, 05/07/2020 - 12:13

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