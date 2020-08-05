Объявлен окружной конкурс среди журналистов на лучшую публикацию о публичных библиотеках «Югра библиотечная»

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Объявлен окружной конкурс среди журналистов на лучшую публикацию о публичных библиотеках «Югра библиотечная»
Фото http://sovlib.ruФото http://sovlib.ru
Фото http://sovlib.ru

Библиотечная ассоциация Югры совместно с Государственной библиотекой Югры при поддержке Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объявили о старте окружного конкурса среди журналистов на лучшую публикацию о публичных библиотеках Югры «Югра библиотечная».

Конкурс «Югра библиотечная» приурочен к 120-летию библиотечного дела в Югре.

Организаторы запустили конкурс, чтобы как можно нагляднее и доступнее рассказать о библиотечной отрасли Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, показать жизнь и трудовые будни публичных библиотек, их достижения и победы, а также реальные истории библиотекарей Югры, которые внесли вклад в становление и развитие библиотечного дела округа.

Конкурс состоится среди журналистов в четырех номинациях: «Лучшая авторская работа в печатном издании», «Лучшая авторская работа на телевидении», «Лучшая авторская работа на радио», «Лучшая авторская работа в интернет-СМИ». Также для победителей конкурса предусмотрен призовой денежный фонд.

Конкурс состоится с 1 мая по 10 декабря 2020 года. Победители конкурса будут объявлены и награждены ценными денежными призами к Дню Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Приглашаем к участию журналистов Югры! Для участия в конкурсе достаточно подать заявку, авторскую работу, соответствующую одной из номинаций конкурса, и отправить на электронную почту PR@okrlib.ru

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Библиотечной ассоциации Югры или на сайте Государственной библиотеки Югры.

Контактное лицо: Мириев Эльвин Сахаветович, 89324034440, elvinmiriev@mail.ru

Фото http://sovlib.ruФото http://sovlib.ru
Фото http://sovlib.ru
Фото http://sovlib.ruФото http://sovlib.ru
Фото http://sovlib.ru
Пт, 05/08/2020 - 10:30

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