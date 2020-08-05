НОМ рассказал о фейках в электоральных процессах

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Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» провела вебинар «Фейки в электоральных процессах: идентификация и противостояние в медиасреде».
Спикерами вебинара стали эксперт Независимого общественного мониторинга, член Исполкома Корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш, исполнительный директор АНО «Центр общественно-политических проектов и коммуникаций» Никита Тюков и член Общественной палаты Российской Федерации Константин Комков.
В ходе вебинара были рассмотрены ключевые вопросы: механизмы выявления Fake-news в период избирательных процессов и выработка медиаграмотности у населения.
Эксперт Антон Лукаш отметил, что «наступила эпоха информационного апокалипсиса и постправды», в которой электоральные процессы являются настоящим «полем битв», где идёт борьба за эмоциональный фон человека и контекст восприятия информации. Спикер подчеркнул, анализ провокаций в электоральной сфере показывает, что манипуляторы стремятся легитимизировать ложь, зафиксировать результаты провокаций в качестве жалоб, заставить общество реагировать на квазиправду, выставляя себя защитниками, и дестабилизировать избирательный процесс.
Фальсификация в российском информационном пространстве, добивается эффекта «когнитивного искажения», где используются приёмы акцентирования внимания на негативе, чрезмерном обобщении, навязывании авторской позиции в качестве контекста, который пользователь по итогу начинает отстаивать как личное мнение. Повышение правовой грамотности населения является эффективным средством борьбы с фейками.
По словам регионального эксперта ассоциации «Независимый общественный мониторинг, директора юридического института Югорского государственного университета Станислава Розенко, спикеры вебинара на конкретных ситуациях рассказали об особенностях фейковой информации, алгоритмах воздействия на пользователей интернета, принципах медиаграмотности, которые следует соблюдать каждому.
«Опасность распространения фейковой информации выражается создании ложного информационного фона. Он дискредитирует свободу слова и мнений. Доказать, что это откровенная ложь можно путем трансляции мнений независимых экспертов, повышения открытости официальных информационных потоков», - сказал Станислав Розенко.