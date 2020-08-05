Декан журфака МГИМО встретится с начинающими корреспондентами Ханты-Мансийска

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Учеников 5-11 классов приглашают на творческую встречу в формате онлайн-конференции с деканом факультета международной журналистики МГИМО МИД России Ярославом Скворцовым 10 мая в 13:00 в рамках работы Школы журналистики имени Владимира Мезенцева.
Ярослав Львович Скворцов расскажет о профессии журналиста-международника, об обучении в МГИМО МИД РФ, а также ответит на все интересующие ребят вопросы.
Онлайн-встреча пройдет в Zoom, принять участие может любой желающий, предварительно оставив заявку на основном сайте Школы https://journs.ru/.
Директор Школы Георгий Мезенцев прокомментировал предстоящее событие:
“Ярослав Львович Скворцов уже более 10 лет приходит в Домжур для общения с воспитанниками Школы журналистики имени Владимира Мезенцева. Сейчас мы вынуждены перевести нашу встречу в онлайн-формат, но это дает возможность ребятам из регионов принять в ней участие”.
Школа журналистики имени Владимира Мезенцева сейчас работает в дистанционном режиме и проводит бесплатные онлайн-занятия для всех желающих. Ученики 5 - 11 классов могут познакомиться с журналистикой, узнать о секретах профессии, написать первые тексты. В Школе работают шесть отделений, поэтому каждый может найти свое направление, соответствующее возрасту.
Для 5-6 классов открыто направление “Телевидение. Радио. Текст”.
Для 7 классов - “Современные медиа и коммуникации”.
Для 8-9 классов - “Мультимедийная журналистика”.
Для 10-11 классов - “Практическая журналистика и подготовка к ДВИ”.
Для 9-11 классов - “Телевидение” и “Международная журналистика”.
Лекции проходят по воскресеньям с 10:00 до 14:00 (все отделения, кроме “Телевидения” и “Международной журналистики”). И с 15:30 до 19:30 - отделения “Телевидение” и “Международная журналистика”.
Зарегистрироваться на выбранное отделение можно по ссылке:
Школа журналистики имени Владимира Мезенцева работает в Центральном Доме журналиста уже 17 лет. Занятия ведут известные журналисты, теле- и радиоведущие, преподаватели МГУ имени М.В. Ломоносова. Слушатели получают знания, необходимые будущему специалисту, а также готовятся к поступлению на лучшие факультеты журналистики. Ежегодно выпускники Школы становятся студентами МГУ, МГИМО, ВШЭ, РАНХиГс и др.