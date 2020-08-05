В налоговых органах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приостановлен личный приём налогоплательщиков

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В целях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в период с 12 мая 2020 года по 15 мая 2020 года включительно приостановлен личный прием налогоплательщиков в территориальных налоговых органах Югры.
Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, налогоплательщики могут сдать через боксы в инспекциях. На конвертах необходимо указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов. Также бумажную корреспонденцию можно направить по почте.
Удаленно решить вопрос по налогам можно с помощью сайта ФНС России. Для налогоплательщиков доступны более 60 онлайн-сервисов. В Личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.
Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем Личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин».
Онлайн можно узнать свой ИНН или подать заявление на постановку на учет, отправить документы на регистрацию компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налогового резидента России и многое другое.
Также можно уточнить информацию о ставках и льготах по имущественным налогам, ознакомиться с письмами ФНС России, нормативными и методическими материалами и решениями по жалобам.
Кроме того, обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру Единого Контакт-Центра ФНС России 8-800-222-2222.
Федеральная налоговая служба
Управление Федеральной налоговой службы
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре