В налоговых органах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приостановлен личный приём налогоплательщиков

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В налоговых органах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приостановлен личный приём налогоплательщиков
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

В целях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в период с 12 мая 2020 года по 15 мая 2020 года включительно приостановлен личный прием налогоплательщиков в территориальных налоговых органах Югры.

 

Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, налогоплательщики могут сдать через боксы в инспекциях. На конвертах необходимо указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов. Также бумажную корреспонденцию можно направить по почте.

 

Удаленно решить вопрос по налогам можно с помощью сайта ФНС России. Для налогоплательщиков доступны более 60 онлайн-сервисов. В Личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.

 

Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем Личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин».

 

Онлайн можно узнать свой ИНН или подать заявление на постановку на учет, отправить документы на регистрацию компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налогового резидента России и многое другое.

 

Также можно уточнить информацию о ставках и льготах по имущественным налогам, ознакомиться с письмами ФНС России, нормативными и методическими материалами и решениями по жалобам.

 

Кроме того, обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру Единого Контакт-Центра ФНС России 8-800-222-2222.

 

Федеральная налоговая служба

Управление Федеральной налоговой службы  

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре                

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пт, 05/08/2020 - 14:39

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