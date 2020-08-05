В налоговых органах Югры осуществляется прием заявлений на выплату субсидий для малого и среднего предпринимательства

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Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 576 утверждены Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года.
Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Основными условиями получения субсидии являются:
- заявитель включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;
- отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, относится к отраслям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434;
- заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
- заявитель по состоянию на 01.03.2020 не имеет задолженности по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей;
- количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года;
- заявителем до 15 апреля подана отчетность СЗВ-М за март 2020 года в органы Пенсионного фонда Российской Федерации.
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Для получения субсидии налогоплательщику необходимо направить заявление в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика - юридического лица» либо «Личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя» или по почте. Также заявление можно заполнить на сайте ФНС России посредством сервиса, реализованного на промостранице, созданной в целях информирования налогоплательщиков о предоставлении субсидий, размещенной на главной странице сайта.
Указанная выше промостраница с подробной информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления, возможности самостоятельной проверки соответствия заявителей установленным критериям для получения субсидии, а также проверки информации о ходе рассмотрения уже поданных заявлений находится на главной странице сайта ФНС России www.nalog.ru.
Налоговая служба Югры акцентирует особое внимание:
- на необходимость при направлении заявления предварительной проверки соблюдения условий получения субсидии посредством указанного выше сервиса;
- на необходимость до 15 мая и до 15 июня сдать в Пенсионный фонд Российской Федерации отчетность по форме СЗВ-М за апрель и май 2020 года. Чем раньше будет сдана отчетность, тем раньше будет рассмотрено заявление налоговым органом.
Федеральная налоговая служба
Управление Федеральной налоговой службы
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре