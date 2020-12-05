В Югре реализуется региональный проект «КОРОБКА ДОБРА»

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Дорогие югорчане! В Югре в период действия режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), реализуется региональный проект «КОРОБКА ДОБРА». Неравнодушние югорчане вносят пожертвования для формирования и передачи всем нуждающимся жителям Югры «КОРОБОК ДОБРА», которые включают 13 наименований продуктов питания и 7 наименований предметов первой необходимости.
Сбор пожертвований, приобретение и доставку «КОРОБКИ ДОБРА» осуществляет Автономная некоммерческая организация «Гуманитарный Добровольческий Корпус» (руководитель – Логинов Эдуард Борисович).
Количество «КОРОБОК ДОБРА» будет выдаваться индивидуально, в зависимости от потребностей граждан (семьи).
Дорогие югорчане, надеемся вы не останетесь в стороне.
Сегодня для многих наших нуждающихся земляков получение «КОРОБКИ ДОБРА» не только материальная поддержка, но и знак Доброй воли, поддержки от нашей большой югорской семьи.
Реквизиты для перечисления добровольного пожертвования
Автономная некоммерческая организация «Гуманитарный Добровольческий Корпус»
Юридический адрес: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, проезд Дружбы, д. 6.
Почтовый адрес: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, 67 а
Телефон: 8(3462) 247-333
Адрес электронной почты: gumkorpus@mail.ru, s.basova@humcorps.com
ИНН 8602291513
КПП 860201001
ОГРН 1198600000554
ОКАТО 71136000000
ОКВЭД 85.41.9
Банковские реквизиты:
р/с 40703810367170000858
Новое наименование филиала:
Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
При перечислении средств необходимо указать: «На акцию Коробка добра»