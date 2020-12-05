В Югре реализуется региональный проект «КОРОБКА ДОБРА»

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В Югре реализуется региональный проект «КОРОБКА ДОБРА»
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Дорогие югорчане! В Югре в период действия режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), реализуется региональный проект «КОРОБКА ДОБРА». Неравнодушние югорчане вносят пожертвования для формирования и передачи всем нуждающимся жителям Югры «КОРОБОК ДОБРА», которые включают 13 наименований продуктов питания и 7 наименований предметов первой необходимости.

Сбор пожертвований, приобретение и доставку «КОРОБКИ ДОБРА» осуществляет Автономная некоммерческая организация «Гуманитарный Добровольческий Корпус» (руководитель – Логинов Эдуард Борисович).

Количество «КОРОБОК ДОБРА» будет выдаваться индивидуально, в зависимости от потребностей граждан (семьи).

Дорогие югорчане, надеемся вы не останетесь в стороне.

Сегодня для многих наших нуждающихся земляков получение «КОРОБКИ ДОБРА» не только материальная поддержка, но и знак Доброй воли, поддержки от нашей большой югорской семьи.

Реквизиты для перечисления добровольного пожертвования

 

Автономная некоммерческая организация «Гуманитарный Добровольческий Корпус»

Юридический адрес: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Сургут, проезд Дружбы, д. 6.

Почтовый адрес: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, 67 а

Телефон: 8(3462) 247-333

Адрес электронной почты: gumkorpus@mail.ru, s.basova@humcorps.com

ИНН 8602291513    

КПП 860201001

ОГРН 1198600000554

ОКАТО 71136000000

ОКВЭД 85.41.9       

Банковские реквизиты:

р/с 40703810367170000858

Новое наименование филиала:

Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО «Сбербанк»

к/с 30101810800000000651

БИК 047102651

При перечислении средств необходимо указать: «На акцию Коробка добра»

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Втр, 05/12/2020 - 17:09

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