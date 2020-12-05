В год 90-летия Югры в каждом муниципалитете высадят по 90 кедров

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1980 деревьев – по 90 кедров в каждом из 22 городов и районов Югры – будут высажены в рамках акции «90 кедров» на территории автономного округа. Под новые зеленые насаждения выделено почти 6 гектаров земли.
С соблюдением всех необходимых мер социального дистанцирования и профилактики коронавирусной инфекции в мероприятиях примут участие ветераны войны и труда, почетные жители, представители общественности и лесничества.
Первые деревья высадят уже 15 мая в Кондинском и Октябрьском районах, Мегионе, Радужном, Пыть-Яхе. Так, в Кондинском районе кедровая аллея расположится на территории набережной реки Ах и озера Туман, в дальнейшем там будут установлены беседки для отдыха. В Радужном кедры украсят аллею лесоводов и нефтяников.
Экологическая инициатива, предложенная представителями общественности Сургута в ходе стратегической сессии по разработке плана мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня образования автономного округа, трансформировалась в окружную акцию благодаря поддержке губернатора Югры Натальи Комаровой.
В ноябре прошлого года в ходе встречи с жителями Нижневартовска, посвященной реализации национальных проектов, глава региона поделилась, что хочет инициировать посадку деревьев: в честь 90-летия Югры в каждом муниципалитете высадить по 90 кедров. «Мы вместе сможем выполнить эту большую экологическую, воспитательную, памятную задачу», – выразила тогда уверенность Наталья Комарова.
Отметим, что акция «90 кедров» пройдет с соблюдением всех необходимых мер социального дистанцирования и профилактики коронавирусной инфекции.
С планом посадки деревьев можно ознакомиться здесь.