Обращение губернатора Югры Н.В. Комаровой по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции

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Обращение губернатора Югры Н.В. Комаровой по принятым мерам обеспечения благополучия населения в условиях режимов повышенной готовности, обязательной самоизоляции граждан, по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Югры.
Уважаемые югорчане!
Вчера президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».
Информирую вас о его применении, а также действующих решений, принятых органами власти автономного округа.
Подчеркну. Все региональные меры принимаются на основании решений, рекомендаций президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, Роспотребнадзора, регионального департамента здравоохранения.
Итак, по состоянию на 8 мая 2020 года основные оценки санитарно-эпидемиологического состояния у нас в регионе следующие.
Первое. Коэффициент распространения инфекции – 1,45 при нормативе для перехода к I этапу снятия ограничительных мероприятий – до 1.
Второе. Наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19 – 59% при нормативе для перехода к I этапу снятия ограничительных мероприятий – более 50%.
Третье. Показатель тестирования на 100 тысяч населения – 90,2 при нормативе для перехода к I этапу снятия ограничительных мероприятий – более 70.
Эти же показатели по состоянию на 12.00 текущего дня составляют 2,0; 51%; 108,5 соответственно. То есть, при выполнении двух последних показателей, первый показатель, касающийся распространения инфекции, в нашем регионе не достигнут.
Далее. По состоянию на сегодняшний день в регионе действуют режимы повышенной готовности, особый противопожарный, обязательной самоизоляции. В этой связи действуют следующие ограничения. Гражданам запрещено:
- посещать места отдыха, расположенные в лесах, парках, скверах в границах муниципальных образований, объекты религиозных организаций, за исключением служителей и персонала религиозных организаций;
- осуществлять строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы, нарушающие тишину, покой граждан, в рабочие дни (в том числе в субботу) с 19 часов (текущего дня) до 16 часов (следующего дня), в любое время в воскресенье, нерабочие праздничные дни;
- покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В отношении организаций автономного округа:
- запрещены выезды организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия за пределы муниципальных образований региона;
- запрещены служебные командировки за пределы Российской Федерации, внутри страны;
- в ряде организаций, перечень которых установлен нормативными правовыми актами автономного округа, осуществлять деятельность только по предварительной записи. Например, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, парикмахерских салонах, салонах красоты.
Продолжает быть приостановленной:
- деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих стоматологические услуги, за исключением заболеваний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. Оказание медицинской помощи маломобильным гражданам в неотложной форме ведется на дому;
- деятельность организаций в сфере культуры; организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих спортивные, физкультурно-оздоровительные услуги населению, в том числе лицам, проходящим спортивную подготовку;
- деятельность детских игровых комнат, развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров;
- деятельность СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;
- работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, иных организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами этих организаций;
- работа объектов розничной торговли, за исключением аптечных учреждений, объектов розничной торговли, реализующих устройства и средства связи, объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, непродовольственные товары первой необходимости, непродовольственные товары на площади до 500 кв.м. с отдельным входом, а также иных организаций торговли, установленных нормативными правовыми актами автономного округа;
- деятельность развлекательных и досуговых заведений, кальянных.
Действуют следующие меры личной и коллективной безопасности. Граждане обязаны:
Первое. Соблюдать масочный режим при нахождении во всех видах общественного транспорта и такси, общественных местах, закрытых помещениях общественного пользования (использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные заменяющие их текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека).
Второе. Соблюдать межличностную дистанцию не менее 1,5 метров (в случаях занятия спортом, рыбалки, охоты – не менее 5 метров).
Третье. При передвижении с использованием личного автомобиля, такси (за исключением общественного транспорта, маршрутного такси) ограничить число пассажиров в нем не более одного или совместно с лицами, находящимся на самоизоляции в одном жилом помещении.
Четвертое. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
Пятое. Можно осуществлять с 5 до 8 часов, с 21 до 24 часов индивидуальные занятия физической культурой и спортом на улице без использования уличного спортивного инвентаря общественного пользования, включая бег, велопробеги, скандинавскую ходьбу по пешеходным зонам.
Шестое. Можно осуществлять прогулки с детьми в период с 8 до 10 часов утра, с 19 до 21 часа с обязательным соблюдением масочного режима, социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метров, с использованием перчаток.
Работодатели обязаны:
Первое. Обеспечить измерение температуры тела работникам, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела.
Второе. Обеспечить возможность обработки рук дезинфицирующими средствами, с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры, а также обязательное применение работниками средств личной защиты.
Третье. Осуществлять уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции контактных поверхностей, мест общего пользования во всех помещениях, с кратностью обработки каждые 2 часа, использовать в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха.
Четвертое. При осуществлении деятельности, в том числе с использованием курьерской доставки, обеспечить сотрудников, участвующих в ее организации и осуществлении, средствами индивидуальной защиты.
Пятое. Обеспечить на входе контроль соблюдения посетителями масочного режима, а также наличие мест обработки рук кожными антисептиками либо наличие дезинфицирующих салфеток, одноразовых перчаток.
Шестое. Организовать централизованный сбор на выходе использованных одноразовых масок, перчаток, дезинфицирующих салфеток.
Эти решения соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора, установленным для снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19.
Дополнительно. С целью обеспечения выхода на снятие ограничительных мероприятий в условиях распространения COVID-19 мною даны поручения:
- увеличить мощности лабораторий, осуществляющих диагностику на новую коронавирусную инфекцию;
- включить в систему учета оценки эффективности действующих мер, введения новых или снятия действующих санитарных ограничений, ряд дополнительных показателей. В частности, те, о которых я сказала выше.
- сформировать централизованный заказ на поставку многоразовых масок для граждан, проживающих в автономном округе, в количестве исходя из потребности не менее 2 (двух) многоразовых масок на человека, за исключением граждан, являющихся работниками организаций, обеспечение средствами индивидуальной защиты которых возложено на работодателей.
- главам муниципальных образований автономного округа необходимо определить места для единовременной выдачи гражданам защитных масок;
- организовать работу по выплате отдельным категориям работников учреждений социального обслуживания дополнительно к региональной специально установленной президентом Российской Федерации федеральной доплаты на 3 месяца с 15 апреля по 15 июля в установленном правительством Российской Федерации порядке;
- разработать указания о подготовке дошкольных образовательных организаций всех форм собственности к работе при изменении ограничений режима обязательной самоизоляции граждан, их отмены в новых условиях;
- разработать инструкции по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
В отношении поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций дала поручение реализовать следующие меры, направленные на:
- возмещение затрат на расходы по оплате арендной платы за недвижимое имущество (за исключением государственного и муниципального), коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых приостановлена в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;
- возмещение затрат на оплату труда работников СОНКО, деятельность которых приостановлена в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в случае если они не подходят под действие федеральных мер поддержки;
- создание условий для реализации проектов СОНКО, являющихся получателями гранта губернатора автономного округа.
В отношении организаций, индивидуальных предпринимателей, а также самозанятых граждан:
- завершить разработку плана по поэтапному снятию ограничений на ведение деятельности с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. В кратчайшие сроки разработать меры поддержки с учетом региональной специфики субъектов малого, среднего бизнеса, на которые не распространяются федеральные меры поддержки.
Дано поручение рассмотреть возможность увеличить финансирование по наиболее востребованным направлениям поддержки, целевое назначение которых направлено на развитие бизнеса.
По поводу решений президента Российской Федерации о дополнительных мерах поддержки граждан, семей с детьми. В отношении этих федеральных мер поддержки названы конкретные сроки, категории получателей.
Приведу пример. Для получения единовременной выплаты в сумме 10 тысяч рублей на каждого ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации в возрасте от 3 до 15 лет включительно, при условии достижения ребенком 16 лет до 1 июля 2020 года, от граждан не требуется предоставлять документы. Необходимо только заявление, которое принимается через портал государственных услуг Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации или лично. Назначение окружной единовременной выплаты, установленной 8 мая текущего года, остается в силе. Мы выплатим их не до 5 июня, как планировали прежде, а до 20 мая.
Федеральная ежемесячная выплата по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего гражданство Российской Федерации, также назначается без требования каких-либо документов. Достаточно заявления, поданного через портал государственных услуг.
Замечу, что это решение расширяет круг получателей выплаты за счет семей, уже реализовавших право на материнский капитал. Таким образом, эти федеральные выплаты получат все семьи, имеющие детей в возрасте до 3 лет.
Решение президента Российской Федерации о повышении в 2 раза минимального размера пособия по уходу за ребёнком с 3375 рублей до 6751 рубля. В Югре это пособие с учетом районного коэффициента составляет 10126 рублей. Это пособие получают неработающие граждане, в том числе обучающиеся.
Уважаемые земляки! Ко мне поступает большое количество обращений. Наши решения на уровне региона – это ответы на Ваши сигналы. В этой связи я очень прошу: тот минимальный, позволю себе заметить, перечень ограничений и мер, необходимых для соблюдения в целях обеспечения коллективной личной безопасности, обязателен для исполнения. Берегите себя, будьте здоровы.