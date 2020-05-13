78 медицинских работников, работающих в селах Югры, в 2020 году получат финансовую поддержку

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В 2019 году Югра вошла топ-7 субъектов Российской Федерации в части реализуемых практик и систем мер социальной поддержки медицинским работникам.
С целью привлечения новых специалистов для работы в медицинских организациях сельской местности, в автономном округе реализуются различные меры социальной поддержки, которые предоставляются приглашённым специалистам, в том числе за счёт работодателя.
В их числе – предоставление служебных жилых помещений, компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, безвозмездные субсидии и льготное кредитование приобретения жилья, единовременные пособия и выплаты, а также другие дополнительные меры. Специальные меры финансовой поддержки оказываются молодым специалистам – выпускникам образовательных организации высшего или среднего профессионального образования, впервые принятым на работу в медицинские организации сельских населённых пунктов и поселков городского типа.
Успешно реализуются и государственные программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», в рамках которых осуществляется предоставление единовременных компенсационных выплат.
Так, в 2020 году предусмотрено финансирование на предоставление единовременной компенсационной выплаты 78 медицинским работникам.
69 врачей, приехавшие работать в села автономного округа, получат выплаты в размере 2 млн рублей, 9 фельдшеров в размере 1 млн рублей каждый. 70% от общей суммы расходов финансируется из средств бюджета автономного округа, 30% - из средств федерального бюджета.
В департаменте здравоохранения Югры отмечают, что все меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством нашего округа, направлены на привлечение специалистов из других территорий России, и способствуют достижению главной цели здравоохранения – доступности для населения медицинских услуг.
Департамент общественных и внешних связей Югры <info@admhmao.ru