В Югре семьи с детьми до трёх лет получили выплаты в полном обьёме

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В Югре семьи с детьми до трёх лет получили выплаты в полном обьёме
фото zhukvesti.ruфото zhukvesti.ru
фото zhukvesti.ru

В соответствии с указом президента от 7 апреля 2020 года югорским семьям, имеющим право на материнский капитал (а также ранее имевшим такое право), с апреля по июнь установлена ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.

 

Отметим, что данная финансовая поддержка семей обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

 

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

 

Всем югорчанам, подавшим заявления на получение средств дополнительной помощи, осуществлена выплата за апрель и май. Более 31 тысячи югорских семей воспользовались данной мерой поддержки.У семей есть ещё время на получение средств. Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

 

Напомним, чтобы получить средства, достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

 

Пенсионный фонд России

фото zhukvesti.ruфото zhukvesti.ru
фото zhukvesti.ru
фото zhukvesti.ruфото zhukvesti.ru
фото zhukvesti.ru
Ср, 05/13/2020 - 14:51

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