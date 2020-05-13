НОМ развивает систему обучения общественных наблюдателей

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Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» приняли участие в обсуждении доклада о наборе и обучении общественных наблюдателей на голосование по поправкам к Конституции страны.
12 мая 2020 года в международном информационном агентстве «Россия сегодня» состоялась презентация доклада «Общественное наблюдение на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию Российской Федерации: о ходе подготовки в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса». Текст доклада доступен по ссылке.
Руководитель рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев рассказал о формировании корпуса общественных наблюдателей в РФ. На 12 мая более 1300 объединений и партий заключили соглашения с системой общественных палат в вопросе направления кандидатур на общероссийское голосование.
Ответственный Секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Точенов сообщил:
«Палаты стали не только операторами наблюдения на выборах, а операторами по реальной активности структур гражданского общества, особенно в период самоизоляции», «Гражданское общество готово к общероссийскому голосованию».
Исполнительный директор НОМа Алёна Булгакова, подчеркнула, что уже в ближайшем будущем будут представлены технические решения для работы наблюдателей. Будет подготовлен онлайн-тест на тему общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Его смогут пройти все желающие.
Региональный эксперт НОМа, член Ассоциации юристов России, директор юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко подчеркнул, что в настоящее время, общественное наблюдение на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию страны – это показатель развитости российского гражданского общества:
«Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» формирует и развивает систему обучения общественных наблюдателей. Набор в общественные наблюдатели продолжается и необходимо привлекать молодежь. В частности, студенты Югорского государственного университета готовятся принять деятельное участие в общественном наблюдении на общероссийском голосовании».