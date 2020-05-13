Конституция РФ: наука – будущее экономики

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Конституция РФ: наука – будущее экономики
фото dstu.ruфото dstu.ru
фото dstu.ru

Согласно поправке в статью 114 Конституции РФ, правительство страны «обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала».

Иными словами, в конституции закреплено стремление России к научному, технологическому прогрессу. Для этого поддержка и развитие науки провозглашаются приоритетом государства.

В развитии, жизни человечества все больше возрастает роль науки и современных технологий. По мнению председателя общественной молодежной палаты при Совете депутатов городского поселения Белоярский Александра  Артамонова будущее отраслей экономики должно быть основано на знаниях.

«Только через путь научно-технологического прогресса мы можем успешно конкурировать с другими странами, выйти на лидирующие позиции. Наука – неотъемлемая часть стратегии развития страны, нашего региона. Поправки в Конституцию станут катализатором в процессе реализации российского научного потенциала», - подчеркнул Александр Артамонов.

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фото dstu.ruфото dstu.ru
фото dstu.ru
фото dstu.ruфото dstu.ru
фото dstu.ru
Ср, 05/13/2020 - 16:07

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