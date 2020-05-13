Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 13 мая

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Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 13 мая
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

865 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 13 мая. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 43 новых случая COVID-19 в 6 муниципалитетах:

Нефтеюганск – 15;

Нижневартовск – 8;

Сургут – 6;

Сургутский район – 6;

Мегион – 5;

Когалым – 3.

 

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Югре.

По возрастной структуре: дети – 4 случая, 18-29 лет – 14 случаев, 30-49 лет – 18 случаев, 50-64 года – 6 случаев, старше 65 лет – 1 случай.

Из контактов в очагах – 36 случаев. По 7 контакты уточняются.

 

На момент выявления у 12 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 10 зафиксирована пневмония. У 21 человека – бессимптомно.

 

По данным окружного департамента здравоохранения, состояние 16 пациентов тяжелое, 8 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 излечился 291 югорчанин.

 

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Ср, 05/13/2020 - 16:20

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