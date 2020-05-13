Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 13 мая

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865 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 13 мая. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 43 новых случая COVID-19 в 6 муниципалитетах:
Нефтеюганск – 15;
Нижневартовск – 8;
Сургут – 6;
Сургутский район – 6;
Мегион – 5;
Когалым – 3.
Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Югре.
По возрастной структуре: дети – 4 случая, 18-29 лет – 14 случаев, 30-49 лет – 18 случаев, 50-64 года – 6 случаев, старше 65 лет – 1 случай.
Из контактов в очагах – 36 случаев. По 7 контакты уточняются.
На момент выявления у 12 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 10 зафиксирована пневмония. У 21 человека – бессимптомно.
По данным окружного департамента здравоохранения, состояние 16 пациентов тяжелое, 8 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
За весь период пандемии от COVID-19 излечился 291 югорчанин.