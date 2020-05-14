- Русский
С 15 мая по 15 июня в Югре пройдет Семейный месяц – цикл мероприятий в целях укрепления традиционных семейных ценностей, сохранения и развития духовно-нравственных традиций в семейном воспитании детей.
Как сообщили в департаменте социального развития Югры, в связи со сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой мероприятия будут проходить в онлайн-, оффлайн-форматах, с соблюдением ограничительных мер.
В течение месяца для детей и взрослых пройдут 63 мероприятия – это конкурсы, викторины, выставки, игры, театральные постановки, публикации, лекции, родительские собрания, обучающие проекты и др.
Межведомственный план мероприятий по проведению в Югре «Семейного месяца» утвержден распоряжением заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 мая 2020 года № 290-р.