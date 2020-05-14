Свыше 4 млрд рублей перераспределено в Югре для оказания мер поддержки вследствие COVID-19

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Правительством автономного округа принято решение о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета автономного округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
В соответствии с принятым решением перераспределяются бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции.
Всего перераспределяется свыше 4 миллиардов рублей. Так, на 1,1 миллиарда увеличивается финансирование мероприятий по профилактике и устранению последствий COVID-19 в сфере здравоохранения. В частности, средства будут направлены на дополнительные выплаты работникам медицинских организаций, а также на организацию пребывания в условиях изоляции медицинских работников, непосредственно оказывающих медицинскую помощь лицам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.
Свыше 400 миллионов рублей направляется на предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в том числе поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего бизнеса, деятельность которых приостановлена.
Часть средств пойдет на поддержку занятости населения, оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Более 1 миллиарда рублей предусмотрено на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
Как пояснили в департаменте финансов Югры, в связи с отменой проведения в 2020 году мероприятий, предусмотренных государственными программами автономного округа, из-за распространения новой коронавирусной инфекции, неиспользованные бюджетные ассигнования направлены на профилактику и устранение последствий, связанных с COVID-19, на предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и на увеличение объема бюджетных ассигнований резервного фонда правительства автономного округа.